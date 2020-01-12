Sussex Dükü Harry eşi Meghan için dil döktü: Karımın işe ihtiyacı var!

Büyük Britanya Krallığı, geçen hafta çok şaşırtıcı bir ayrılma kararı ile sarsıldı. Sussex Dükü Harry ve eşi Düşes Meghan, kraliyet ailesinden ayrılma kararı alarak Kanada'ya taşınacaklarını duyurdu. Çiftin aldığı bu kararın yarattığı şok dalgaları devam ederken ortaya çıkan bir video dikkatleri yeniden çiftin üzerine çekti.

Sussex Dükü Harry’nin geçen Temmuz ayında eşi ile katıldığı Londra’daki Lion King galasında, Walt Disney Şirketi’nin Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Bob Iger’e eşiyle ilgili ricada bulunurken görüldüğü bir videosu ortaya çıktı. Bir hayran tarafından çekildiği iddia edilen videoda, Sussex Dükü Harry’nin güçlü Disney şefi ile eski oyuncu olan eşinin seslendirme konusundaki yeteneği hakkında konuştuğu görülüyor. İkili arasında geçen ve kameralara yansıyan o konuşmada şu diyaloglar yaşandı:

Harry: Biliyor musunuz Meghan dublaj yapıyor

Iger: Aaa gerçekten mi!

Harry: Biliyor muydunuz?

Iger: Bilmiyordum

Harry: Gerçekten buna ilgi duyuyor

Iger: Anladım denemek isteriz kendisini

Çift henüz ‘mali açıdan bağımsız olma’ hedeflerini nasıl karşılayacaklarını açıklamamış olsalar da ortaya çıkan bu görüntüler Harry ve Meghan’ın ayrılık planlarını çok önceden yapmaya başladıklarını gösteriyor.

Kulislerde konuşulanlara göre Kraliyet ailesinden ayrılma kararı alma arefesinde yaşanan tartışmalarda çift, ‘Disney’ dahil bazı firmalarla anlaşma yaptığı yönünde suçlamalarla karşılaşmış.

SES KAYDI GERÇEKLEŞTİ

Bu arada Meghan, 6 haftalık Noel tatili için Kanada’ya gitmeden önce, Vancouver Adası’ndaki 10.7 milyon sterlinlik bir konakta ses kaydını kaydetti.