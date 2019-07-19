Süt dişleri ne zaman düşer? Hangi süt dişleri dökülür?

Süt dişleri ne zaman düşer? Hangi süt dişleri dökülür?

Çocuklar ağızlarında bulunan süt dişleri ile bir süre gelişim evresini tamamlarlar. Süt dişleri patladıktan sonra büyümeye ve çoğalmaya başlar. Çocukların iletişimi ve kelime telaffuzu açısından önemli olan dişlere bu dönemde iyi bakmak ve düzenli olarak diş fırçalamaya başlanmalıdır. Peki süt dişleri ne zaman düşer? Hangi süt dişleri dökülür?

Süt dişleri ağız sağlığı açısından son derece önemlidir. Süt dişleri genellikle 5 yaşından sonra dökülmeye başlarlar. İlk çıkan süt dişleri ile son çıkan süt dişlerinin ortalama tamamlanma süresi 3 yılı kapsamaktadır. Süt dişleri alttan diğer dişlere baskı yapmaya başlayarak dökülmeye başlarlar. Baskının etkisi ile gevşeyen diş dökülür ve yerine yeni süt dişi çıkar. Genelikle süt dişleri dökülen çocukların damaklarında boşluklar oluşmaya başlar ve bu boşluklar sırasıyla dolar. Süt dişleri bazen sallanır ve artık düşmeye yakın inatçı bir düşmeme başlar bu dönemde diş yutma riskine karşı çekilerek alınır. Oluşan yeni dişlerin yerine herhangi bir diş çıkmayacağı için diş sağlığını düzenli olarak yapmamızda fayda vardır. Çocuğa bu dönem döküleceği dişi açıklayıcı bir şekilde anlatmak çocuğun yaşadığı sıkıntıları minimuma indirerek daha kolay atlatması sağlanmalıdır.

HANGİ SÜT DİŞLERİ DÖKÜLÜR?

Çocuğun 5 yaşına geldikten sonra dişlerinde sallanma ve damakta yaşanan bir takım hisleri hissedebilirler. Bu durum artık dişlerin dökülme ve yenilenme aşamasıdır. Yapılan tahminlere göre hangi süt dişlerinin sırayla düşeceğine dair bir bilgi gözlenmemektedir. Yalnızca bu süreyi tetikleyen bir takım etmenler vardır.

ALT DİŞLER

ÖN KESİCİ DİŞLER: Genellikle ilk ön kısımlarda boşluklar oluşur ve ilk düşen dişlerdir. Ortalama 5-6 yaşlarında düşmeye başlayabilirler.

KESİCİ YAN DİŞLER: Bu dişler 6-6.5 yaş aralığında düşmeye başlarlar.

KÖPEK DİŞLERİ: Bu dişler 9, yaşından itibaren dökülmeye ve yenilemeye başlar.

ARKA DİŞLER:10 yaşından itibaren dökülmeye başlar ve zamanla yerine yenileri büyüyüp gelişir.

ÜST DİŞLER

KESİCİ ÖN VE YAN DİŞLER: Bu dişlerde ortalama 6,5 yaşından itibaren dökülme ye başlar.

İLK AZI VE KÖPEK DİŞLERİ: İlk azı dişleri genellikle 9,5 yaşından itibaren, köpek dişleri ise 10,5 yaşından itibaren dökülmeye başlar.

ARKA AZI DİŞLER: En son çıkan bu dişler genelde 10,5 yaşından sonra dökülmeye ve yenilenmeye başlayacaktır.