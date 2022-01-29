Suuçtu Tabiat Parkı buzlarla kaplandı

Kayın, meşe ve çam ağaçlarının içinde doğa güzelliği olan Suuçtu Tabiat Parkı buzlarla kaplandı. Yaz ayarlarında piknikçilerin serinlemek için gittiği Bursa'nın en güzel şelalelerinden Suuçtu Şelalesi buz tuttu.

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Bursa’nın en güzel şelalelerinden birisi olan 36 metre yüksekliğindeki Suuçtu Şelalesi, kış mevsiminde farklı bir görüntüye bürünüyor.

Yaz mevsiminde piknikçilerin yemyeşil ormanlarının içinde serinlemek için akın ettiği şelale karla kaplanınca ortaya doyumsuz görüntüler çıktı.

İlçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan şelale, falezlerin üzerinden granit metaformik kayalar üzerinden akıyor.

Şelalenin, 464 metre rakımda, Karadere içinde fay hattının çökmesi ile oluştuğu tahmin ediliyor.

Suuçtu Şelalesi şubat-mart aylarında daha gür akıyor. Kış mevsiminde şelalenin genişliği 30 metreyi buluyor. Sel olduğunda ise 50 metreye kadar çıkabiliyor. (İHA)

