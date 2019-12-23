Suudi Arabistan, ‘Vizyon 2030’ projesi kapsamında dünyaca ünlü Influencer’ları ülkesine çağırdı. Gidenler arasında Şeyma Subaşı da var…

Veliaht Prens Muhammed Bin Salman, 'Vizyon 2030' projesi kapsamında, değişmeye hazırlanan yeni yüzünü dünyaya tanıtmak için, içlerinde Şeyma Subaşı'nın da olduğu ünlü Influencer'ları Suudi Arabistan'a davet etti. Ne var ki ülkede tutuklanan aktivistler, eşcinsel olduğu için ölüm cezasıyla yüz yüze gelen insanlar, daha yeni yeni kadına hakların tanınması gibi olaylar varken her şeyin güllük gülistanlık gösterilmesi tepki çekti...

Suudi Arabistan hükümeti, ‘Vizyon 2030’ kapsamında, değişime gittiklerini tüm dünyaya göstermek için, tanınmış Influencer’ları ülkesine davet etti. Burada dört dörtlük bir program hazırlayan hükumet, Suudi Arabistan’ın aslında ne kadar medeni, ne kadar ileri görüşlü, ne kadar düzeyli bir ülke olduğunu gözler önüne sermeye çalışıyor! Ama tabii ki kimseye bu inandırıcı gelmiyor…

Peki nedir bu Vizyon 2030? Veliaht Prens Muhammed Bin Salman’ın açıkladığı projeye göre ülkenin ana gelir kaynağı olan petrol ve doğalgaz gelirleri azaltılarak teknoloji, turizm, sağlık, hizmet, eğitim gibi farklı sektörler ile kalkınma hedefleniyor. Doğal kaynakların yakın tarihte tükenebileceğinin farkında olan hanedan; ülke zenginliğini devam ettirmek adına bazı adımlar atıyor. Bu adımların hukuk ve medeniyet çerçevesinde yapılması gerektiğinin farkında olan hanedan üyeleri, ülkeyi yavaş yavaş bir dönüşüm sürecine sokuyor. Hatta kadınlara haklarının geri verilmesi, kadınların araba kullanması da tamamen imaj yenileme çabaları…

Fakat ülke bir yandan imajını düzeltmeye çalışırken, bir yandan LGBT üyelerine davranışları, bir yandan tutuklanan aktivistler, öte yandan eşcinsel olduğu için ölüm cezasıyla yüz yüze gelen insanların olduğunu görmek, üstüne üstlük Suudi Arabistan’a gelen Influencer’larla konserlerden görüntüler paylaşmak, çölde incecik elbiselerle poz vermek dünyanın tepkisini topladı.

Aralarında Şeyma Subaşı’nın da bulunduğu pek çok influencer ve YouTuber şu an yaptıkları medeni paylaşımlarla Suudi Arabistan algısını değiştirmeye ve ülke ekonomisini turizm katkısı ile kalkındırmaya çalışıyorlar. Hatta ülkede gerçekleşen MDL Beast adlı elektronik müzik festivaline katılan fenomenler, kıyafetleriyle dikkat çekti. Zira hiçbir kadın örneğin Şeyma Subaşı gibi asla giyinemez… Ya da başka bir fenomen gibi dans edemez… Her şeyi bir kenara bırakın eğer kadınsanız, ülkede sosyal medya fenomeni dahi olamazsınız, çünkü suç…

Yapmacık paylaşımlar yapılınca da etkinlik de fenomenlerin Suudi Arabistan’a gitmesi de büyük tepki çekti. Bir çok kişi Suudi Arabistan’ın reklamını bu şekilde yapmasının etik olmadığını düşünüyor.