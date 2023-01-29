Tabletten piyano çalmayı öğrenen çocuk, 6 ayda 3 ödül aldı

Ankara'da ortaokul öğrencisi Barkın Başaran (12), pandemi sürecinde tabletine indirdiği uygulamayla notaları öğrenip piyano eğitimine başladı. Başaran, 6 ayda katıldığı yarışmalarda 3 ödül kazandı.

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Ankara’da yaşayan ortaokul 7’nci sınıf öğrencisi Barkın Başaran 6 aylık profesyonel piyano sürecinde ‘Ulusal Altın Nota’ ve ‘Tekirdağ Ulusal Piyano’ yarışmalarında 1’incilik, ‘6’ncı Alkonova Online Music Competition’ yarışmasında ise 2’ncilik ödülü aldı.

Başaran, pandemi döneminde tabletine indirdiği piyano uygulaması ile serüveninin başladığını belirterek “Oradan piyano notalarını öğrenmeye başladım. Klasik müziği daha önce de dinliyordum. Bu durumu aileme açıkladım ve bana org alındı. Orgda kendimi iyice ilerlettikten sonra piyanoları araştırmaya gittiğimizde tesadüfen şimdiki öğretmenimle karşılaştım. Bana ders vermek istediğini söyledi. Ders almaya başladıktan 3 ay sonra da bir yarışma katıldım. Türkiye 1’inciliği ve özel yetenek ödülü kazandım. Daha sonra katıldığım yarışmada da Türkiye 1’inciliği aldım. Uluslararası bir yarışmada dünya 2’nciliği ödülü kazandım” dedi.



Hedeflerinden bahseden Başaran, “Kısa vadeli hedefim konservatuvara girmek, uzun vadeli hedefim ise konser piyanisti olarak Türkiye’nin adını dünyaya duyurmak. Bestecilerden Frederic Chopin’i seviyorum. Günümüz piyanistlerinden de Gülsin Onay ve Fazıl Say’ı seviyorum. Yarışmalardan kazandığım paraları biriktirip duvar tipi piyano almayı ve eğitimime harcamayı düşünüyorum. Yakın zamanda katılacağım yarışmayı 1’incilik ile bitirmek istiyorum” diye konuştu.

“PİYANO İÇİN YARATILMIŞ ÇOCUK”

Türkan Başaran ise oğluyla ilgili şunları söyledi: “Barkın, 4 yıldır sürekli klasik müzik dinliyordu. Aslında bize mesaj vermiş ama fark etmemişiz. Corona zamanı tabletine indirdiği piyano programı ile bizim hayat döngümüz başladı. Daha sonra ücretsiz bir şekilde YouTube’dan sürekli ders aldı. Birçok hoca Barkın’ın yaşıtlarına göre çok üst düzey çaldığını söyledi. Okulundaki öğretmenleri inanılmaz destekliyor, o konuda çok şanslı. Okula gitmeden bir saat önce piyano çalıyor. Okuldan gelince de yemek yemeden piyanonun başına geçiyor. Piyano için yaratılmış bir çocuk, gurur duyuyorum onunla” dedi.