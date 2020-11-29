Tabuları yıkmak kanseri yenmekten zor oldu

Denizli'nin Serinhisar İlçesi'ne bağlı Yatağan Beldesi'nde yaşayan 30 yaşındaki Ayşe Borucu'nun hayatı kendisine kanser teşhisi konması ile değişti. Lenfoma teşhisi konulduğunda 19 yaşında ve 1 yıllık evliydi. Oğlu Ertunç ise yeni doğmuştu. Borucu henüz 1 aylık anneydi. Eşi Yener Borucu ile birlikte kendi işlerini kurmak için plan yaptıkları dönemde öğrendiler hastalığı. Genç kadın başlarda büyük yıkıntı yaşadı. Kök hücre tedavisi gördü. Oldukça zorlu bir süreç geçirdi. Pes etmedi. Kanseri yenmeyi başardı.

Bu süreç hayatını tamamen değiştirdi. Ayşe Borucu'nun iki dedesi de demirci ustasıydı. Demirciliği ve bıçakçılığı ile ünlü Yatağan'da kendisi de demirciliğe merak saldı. Fakat yaşadığı yörede kadınların demir atölyelerinde erkeklerle birlikte çalışması aşılamaz bir tabuydu. Bu nedenle genç kadın, demirci ustası olan eşi farketmeden onu izleyerek yaptığı işi öğrendi. Eşi dışarı çıktığı zamanlarda bir şeyler üretti.

KADINLARA CESARET VERDİM

Yakalanması kaçınılmazdı. Kendisini işin başında gören eşi birlikte çalışmayı teklif etti. Borucu'nun demircilik serüveni böylece başladı. Genç bıçak ustası, demirciliğin kendisine terapi gibi geldiğini ifade etti. Üreten bir kadın olmaktan gurur duyduğunu söyleyen Borucu şöyle konuştu; “Yöremizde kadınların çalışması ayıp karşılanırdı. Özellikle demircilik ve bıçakçılık yapmaları kabul edilemez bir durumdu. Tabuları yıkmak kanseri yenmekten daha zor oldu. Artık çok kişi işi bana danışır oldu. Demircilik yapan bir çok kadına cesaret verdiğimi düşünüyorum. Eşimin bu konuda desteği olmasa başaramazdım”.