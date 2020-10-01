Tabut şakası korkuttu

Sakarya'da 3 arkadaş, akşam vakti yol kenarına tabut bıraktı ve biri içine girdi. Yoldan geçenler ise yaklaştıkları tabuttan çıkan genci görünce korkuyla kaçtı.

Kaynarca ilçesinde yaşayan Ömer Kaçan, Cüneyt Uzun ve Kadir Çoban isimli 3 arkadaş, şaka amaçlı Merkez Mahallesi’nde, yol kenarına tabut bıraktı.

3 arkadaştan biri, tabutun içine saklanırken diğer ikisi, yoldan geçenleri tabuta yönlendirdi. Tabutu en yakın camiye taşımak için yönelenler, içinden çıkan genci görünce koşarak kaçtı. Arkadaşları o anları kamerayla kaydetti.

“SOSYAL DENEY YAPMAK İSTEDİK”

Ömer Kaçan “Tabuttan insan çıktığında nasıl bir tepki verecekler bunu merak ettik açıkçası, sosyal deney yapmak istedik. Bunu da kendi mahallemizde yaptık, umarım beğenmişlerdir. Biz çok beğendik izlerken” dedi. (DHA)

