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Tahtalı Göleti’nin havadan çekilen fotoğrafları ilgi görüyor
Tahtalı Göleti’nin havadan çekilen fotoğrafları ilgi görüyor
Kütahya'nın Emet ilçesi Tahtalı Yaylası, kış ayında doyumsuz manzarasıyla ilgi çekiyor.
Yaşam 14 Ocak 2020 - 11:19

Yaylası içerisinde barındırdığı asırlık çam ağaçları, yaylaları, doğal kayalıkları ve 30'un üzerinde bulunan çeşmelerden beslenen göletiyle muhteşem kış görüntüleri ortaya çıkartıyor. Etrafı tamamen ormanlık alanlarla çevrili ve yarı donmuş göletin fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

PAYLAŞIM REKORU KIRIYOR

Hıdırellez Şenlikleri'nde bir günde yaklaşık 50 bin kişinin ziyaret ettiği Tahtalı Yaylası’nda bulunan göletin, bölgede çıkan yangınlarda etkin olarak kullanılması ve geçen yıl 2 gün süren yangının söndürülmesindeki rolü büyük olmuştu. Tahtalı göletinin havadan çekilen fotolarının sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.(İHA)

FOTO:İHA

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