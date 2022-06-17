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Takdir alana lahmacun bedava

Antalya'da bir restoranda takdir belgesi alan öğrencilere bedava lahmacun dağıtıldı

Yayınlanma: 16:29 - 17 Haziran 2022 Güncellenme:
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Muratpaşa ilçesine bağlıSoğuksu Mahallesi’ndeki bir restoranın işletmecileri, 14 yıldır karne günleri yaptığı kampanyayla öğrencilerin gönlünü kazandı. İşletmeciler, karne gününde takdir belgesi alan öğrencilere lahmacun, teşekkür belgesi alan öğrencilere lavaş hediye edileceğini astığı afişle duyurdu.

Takdir belgesi alan çok sayıda öğrenci restorana giderek, lahmacun yedi. 1 hafta sürecek kampanyanın ilk gününde karnesini alan bin öğrenciye lahmacun dağıtıldı.

İşletme sahibi Salih Yılmaz, “Eğitime destek kampanyamızın 14’üncü yılındayız. Amacımız çocukların eğitimde verdikleri emeğin karşılığı olduğunu anlatabilmek. Takdir sevincini, başarısını paylaşmak ve onları motive etmek. Elimizden geldiği kadar öğrencilerimizi mutlu etmeye çalışıyoruz” dedi. (DHA)

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