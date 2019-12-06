Taksici Alexander Zigula her gün kedisiyle taksiye çıkıyor

Alexander Zigula isimli bir taksici, tamircide bulduğu bir kediyi sahiplendiremeyince kendisi sahiplendi. İki yıldır kedisiyle birlikte her gün taksiye çıkıyor.

Ukrayna'nın Harkov kentinde Alexander Zigula adlı taksi sürücüsü, kız arkadaşı ile birlikte otomobilinin lastiklerini değiştirmek için gittiği tamirhanede bir kedi buldu. Çay adını verdikleri bu kedi, kız arkadaşının omzuna tırmanınca, Zigula, kediyi sahiplendirmek istedi.

Arkadaşlarına haber veren ve sahiplenmek isteyen birilerini arayan Zigula, kimseyi bulamayınca, adını Çay koydukları kediyi kendi sahiplendi. Her sabah evden çıkarken Zigula'nın omzuna atlayan Çay, onunla birlikte işe gidiyor.

Zigula, Çay'ın taksiye binen müşteriler tarafından da çok sevildiğini, özellikle çocuklu ailelerin, kediyi büyük hoşnutlukla karşıladıklarını ve 2 yıldır ara vermeden beraber işe gittiklerini söyledi.

