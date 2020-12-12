Taksim hafta sonu turistlere kaldı

Corona virüsü tedbirleri kapsamında dün akşam 21.00’den itibaren 56 saatlik sokağa çıkma yasağı en çok turistlere yaradı.

Kısıtlamadan muaf olan turistler İstanbul’un tadını çıkardı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde gezen turistler, güvercinlere yem vererek fotoğraf çektirdi.

İstiklal Caddesi’ne girmek isteyenler turistler ise pasaportları kontrol edildikten sonra caddeye giriş yaptı.

Oturarak yemek yemenin yasaklanması nedeniyle de çoğu turist ayaküstü karnını doyurdu.

KADIKÖY VE ÜSKÜDAR BOMBOŞ

Kadıköy ve Üsküdar’da da meydanlar boş kaldı. Sadece görevliler vardı.