Taksim Meydanı ışıl ışıl olacak

İstanbul'un ve Türkiye'nin en önemli meydanlarından Taksim, halk oyu ile yeniden tasarlanıyor. 1 Mayıs 1977 katliamından Gezi Parkı eylemlerine kadar Türkiye'nin yakın tarihine tanıklık eden ve yıllardır betonlaşan görüntüsü nedeniyle eleştirilen meydan için Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yarışma açarak halkın oyuna sundu. Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) ortak çalışmasında Taksim Meydanı için açılan yarışmaya tam 146 proje başvurusu yapıldı. Günlerce süren elemelerden sonra üç proje finale kaldı. 19 Ekim-13 Kasım arasında binlerce İstanbullu meydan için oyunu kullandı. 15, 16 ve 19 numaralı projeler arasındaki müthiş yarışı 86 bin 597 oyla Taksim Kolektifi adını taşıyan 15 numaralı proje kazandı.

7 kişilik ekip, İstanbul'un yeni simgelerinden birisi olacak projeyi şöyle tanıttı: “Projemizde Taksim Meydanı'nın Gezi Parkı ile bütünleşerek farklı taleplere cevap verebilecek bir buluşma noktası haline gelmesini hedefledik. Cumhuriyet Anıtı'nın meydan içindeki konumunu güçlendirmek için Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yönündeki iki eksen ağaçlarla gölgelenmiş konforlu yürüme ve dinlenme alanlarına dönüştürüldü. Böylece bu iki eksenin meydanı desteklemesi sağlandı.”

Projede Gezi Parkı ile ilgili özel bir düzenleme yer aldı. Proje ekibi düzenlemeyi “Gezi Parkı'nın daha aktif kullanılması için parkın zaman içinde kaybettiği iki özelliği parka yeniden kazandıracağız. Projemizde önerilen yaya köprüsü hem Gezi'nin devamında Boğaz'a bakan manzara teraslarının hatırasını canlandırıyor, hem de AKM ve Atatürk Kitaplığı gibi kültür mekanları ile bağlantı kurarak Gezi'yi Maçka Parkı'na bağlıyor. Böylece meydana ve Gezi'ye yeni bir perspektif kazandırmayı hedefliyoruz. Yaya köprüsünün bir diğer katkısı da yakın dönemde artan turizm baskısını dengeleyecek şekilde Gezi Parkı ve Taksim ile Maçka ve Nişantaşı arasında yeni bir bağlantının kurulacak olmasıdır” şeklinde anlatıyor.

Peki proje ne zaman hayata geçecek. Projenin Taksim'i yeniden uzun süreli bir inşaat sürecine sokmadan mümkün olan en az müdahale ile hayata geçirilmesi hedefleniyor. Meydanı tasarlayan ekip “Etaplı bir imalat süreci ile Taksim'in gündelik yaşamını aksatmadan dönüşümü sağlayacağız” diyor.

İBB'nin birincilik ödüllerini açıklamasının ardından jüri üyelerinin kararları da kamuoyu ile paylaşılacak. Yarışmayı kazanan projeler için sözleşme imzalanacak. Uygulama çizimlerinin tamamlanmasının ardından Taksim Meydanı, İstanbul'a yakışan yeni yüzüyle İstanbullulara hizmet verecek.

EKİP LİDERİ SÜVEYDAN

İstanbullular'ın en çok beğendiği Taksim Kolektifi adını taşıyan proje ekibinin lideri Şerif Süveydan. Ekipte Prof. Dr. Murat Güvenç, Burcu Sevinç Yılmaz, Rıfat Yılmaz, Süleyman Yıldız, Sezer Bahtiyar ve Herman Salm yer alıyor.

Tarihi tramvay Gezi'nin etrafından dolaşacak!

Tasarımda, Taksim'in simgelerinden tramvayın güzergahı Gezi Parkı'nın çevresinden dolanacak şekilde uzatılıyor. Talimhane'nin girişinde anıtın çevresindeki dairesel meydanın tanımını güçlendirecek bir saçak ve etkinlik amfisi öneriliyor. Aynı noktada yer altındaki otobüs duraklarına gün ışığı almayı mümkün kılan yeni bir bağlantı tasarlanıyor. Ekip, projenin tanıtımında halkın katılımının önemine işaret ederek “Katılımı sadece bir temenni olmaktan çıkarıp Taksim Kolektifi adı altında somut bir program tanımı yaptık. Meydanda ve parkta tanımladığımız uyarlanabilir etkinlik alanlarının kentli tarafından aktif bir şekilde kullanıldığı bir süreci öngörüyoruz” diyor.