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Taksim’de aç kalan güvercinleri polisler besledi
Taksim’de aç kalan güvercinleri polisler besledi
Corona virüs önlemleri kapsamında boşalan Taksim Meydanı'nda görevli polis memurları, aç kalan güvercinleri besledi. 
Yaşam 26 Mart 2020 - 09:59

Taksim Meydanı’nda turistler ve çevre esnafı tarafından beslenen güvercinler corona virüs salgını nedeniyle aç kaldı. Meydanda yem arayan kuşları Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları besledi. Taksim Meydanı’nda görev yapan iki polis memuru, kuşlara mısır ve buğday verdi. Bir anda yüzlerce kuş polislerin etrafını sardı. Polis memurlarının her gün kuşları beslediği öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar ise bu anı fotoğrafladı. Öte yandan bazı vatandaşlar da çevreden artık yemekleri getirerek kuşlara verdi.(DHA)

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