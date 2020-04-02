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Taksim’de aç kalan güvercinleri trafik polisleri besledi
Taksim’de aç kalan güvercinleri trafik polisleri besledi
Corona virüsü nedeniyle boş kalan Taksim Meydanı’na doluşan güvercinleri trafik polisleri besledi.
Yaşam 2 Nisan 2020 - 09:41

Corona virüsü nedeniyle vatandaşlar evlerine çekilip meydanları boş bıraktı.
Taksim Meydanı'nda ise insanların yerini güvercinler aldı. İnsanların evlerine çekilmesiyle aç kalan güvercinleri ise trafik polisleri besledi.


Kuşların polislerin etrafında döndükleri o anlar kameralara yansıdı. Bir güvercin ise soğuktan korunmak için polis ekibinin motosikletinin altına sığındı. Sıcağı bulan güvercin bir an olsun motosikletin altından ayrılmadı. İHA

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