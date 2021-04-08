Talebyad’dan ilk kez renkli görüntüler

Suriye'nin Telabyad kentinde ilk kez Durağan Su Kano Festivali düzenlendi. Ayn Arus Göletinde Türk ve Suriyeli sporcuların kanoları ile renkli görüntüler oluşturduğu festivali, Suriyeli yüzlerce çocuk heyecanla izledi.



Kano turnuvasına Şanlıurfa’dan katılan sporculardan Melisa Güneş, “Çok iyi geçti, Suriyeli kardeşlerimizle beraber yarış yaptık. Ayrı ayrı yarışlar yaptık. Ben ikinci oldum. İyi geçti. İnşallah burada bir daha yarış olur, daha ileri seviyede olur. Buradan Suriyeli kardeşlerime başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Kendi memleketinde kano sporu yarışmasına katılan Ahmet Abay, “Ben Suriyeliyim. Bugün kendi memleketimde kano sporu yarışmasına geldim. Birinci olamadım ama çok mutluyum. Bugün burada yarışma oldu, 10 yıldır kendi memleketimizde savaştan dolayı hiçbir etkinlik yoktu. Türkiye sayesinde buraya yarışmaya geldik. Türkiye'den Allah razı olsun, çok mutluyuz” dedi.

CUDİ ALİ: “MEMLEKETİME DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM”

Türkiye’de kano sporu dalında dereceler elde ederek, 7 yıl sonra doğduğu Telabyad’da kano turnuvasına katılan Cudi Ali, “Ben bugün tekrar memleketime döndüğüm için çok mutluyum. 7 yıldır burayı görmüyordum, tekrar gördüğüm için çok mutluyum. Burası benim memleketim. Geldim bugün spor yaptım l, madalya da aldım. Gerçekten bunun için çok çok mutluyum. Buradan herkese çok teşekkür ederim. Bizi buraya getirenlerden Allah razı olsun. Ben Bozova Çatak’ta yaşıyorum. Orada antrenman yapıyoruz. Daha önce Muğla'da Türkiye üçüncülüğü almıştım” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kenti, 9 Ekim 2019’da TSK ile Suriye Milli Ordusu’nca düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılmıştı. Bölgenin güvenli hale getirilmesinin ardından terör örgütünün baskısı nedeniyle zorunlu göç eden binlerce kişi evlerine yeniden döndü. Türkiye'nin desteğiyle altyapısı yenilenen ve kamu hizmetlerinin verilmesine başlanmasıyla Telabyad'da hayat normale döndü ve binlerce Suriyeli yıllarca ayrı kaldıkları topraklarında güven içerisinde yaşamaya başladı. (İHA)

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