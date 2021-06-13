Talihsiz talihli

Denizli'nin Tavas İlçesi'ne bağlı Sofular Köyü'nde yaşayan evli ve iki çocuk babası Ali Kamas (49) kahvehane işleterek geçimini sağlıyordu. Kamas'ın 1997 yılında oynadığı kupona 573 milyon lira isabet etti.

Spor Toto'da 13+1 bilen Kamas o hafta aynı sonucu yakalayan iki kişiyle daha büyük ikramiyeyi paylaştı. İkramiyeyi kazandığını bir hafta sonra öğrendiğini söyleyen Ali Kamas, “Ne kadar kazandığımı bankaya gittiğimde öğrendim. Banka müdürü 573 milyon lirayı masanın üzerine desteler halinde dizdi. Üç milyon lirayı onlara bıraktım yemek yesinler diye. Sonra eve gittim. Parayı tavan arasına sakladım. Eşimle her gün para sayıyordum.

ŞOKE OLDUM…

Ardından rahatsızlandım. Bir hafta hastanede kaldım. Çıktığımda hemen eve gelip paraları kontrol ettim. Fareler 10-12 deste paranın yarısını yemişti. Şoke oldum. Merkez Bankası'na gittim. Seri numaralarının bulunduğu kısım yendiği için parayı değiştiremediler. 100 milyon liram gitti. Kalanın bir kısmını döviz yapıp eve sakladım. Küçük oğlum paraları bulup yırtmış ağzında gevelemiş. 3 bin markım da öyle gitti. Kalanı ise bankaya yatırdım.”

Başına gelmeyen kalmadı…

Her şey yolunda giderken üst üste felaket yaşadığını söyleyen Kamas, “Bende ve oğlumda sağlık sorunları çıktı. Kaza yaptım ölümden döndüm. Aracım hurda oldu. Üç senede ikramiyeden geriye bir kuruş kalmadı.

Bu kez 2001 yılında Skor Toto'dan 1 milyar 700 milyon lira kazandım. Bana yaramayacağını düşündüm. Parayı garibanlara dağıttım. Kahveyi yeniden açmak için kredi çektim, ödeyemedim. Tefeciden para aldım, ödeyemedim. Tarlam, evim hepsi gitti. Cezaevine girdim. Katillerle, hırsızlarla yattım. Bu parayı da 6 ayda tükettim” diye konuştu.

Hiçbir birikim yapamadım

Şans oyunları oynamayı sürdüren Ali Kamas son olarak şunları söyledi: “Geçici işlerde çalışıyorum. Hamallık yapıyorum, günlük 100 lira yevmiye ile inşaatlarda çalışıyorum. 900 gün sigortam var. Sosyal güvencem yok. Bu paralar bana hiç yaramadı. Çok daha kötü duruma düştüm. Geleceğe hiçbir birikim yapamadım. İkramiye kazananlara tavsiyem öncelikle geleceklerini güvence altına alsınlar.”