Talipoğlu bağışladığı daktiloları ile anılıyor

Gazeteci ve televizyon yapımcısı Tayfun Talipoğlu, ölmeden önce bağışladığı 80 daktilosu ile adının verildiği Daktilo Müzesi'nde anıldı. 21 Mart 2017 yılında hayatını kaybeden Talipoğlu'nun adını taşıyan müzede, eski başbakanlardan Türk siyasetinin Karaoğlan'ı Bülent Ecevit'in ve çok sayıda hayırseverin bağışladığı 200'e yakın daktilo sergileniyor. Televizyonlarda ‘Bam Teli' isimli program ile tanıdığımız Talipoğlu tarafından Eskişehirlilere kazandırılan ‘Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi', turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Pandemi nedeniyle kapalı olan müze, risk sona erdiğinde tekrar misafirlerini ağırlayacak. Eskişehir Odunpazarı İlçesi'ndeki tarihi evlerin bulunduğu bölgede yer alan Şamlıoğlu Konağı'nda bulunan müze aynı zamanda Türkiye'nin ilk daktilo müzesi olma özelliğini taşıyor. Gazeteci Tayfun Talipoğlu tarafından bağışlanan daktilolardan oluşuyor. Eskişehirli gazetecilerin de olduğu birçok bağışçının daktilosu bulunuyor.

80 DAKTİLO BAĞIŞLADI

Odunpazarı Belediyesi tarafından açılan müzedeki koleksiyonun büyük bir kısmı Talipoğlu tarafından bağışlandı. 2016 yılında hizmete açılan Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi'ne, rahmetli Talipoğlu, daha önce kendisinin kullandığı ve hatıra olarak sakladığı 80 daktiloyu CHP'li Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'ne bağışlamıştı.

İyi niyet elçisine ismini taşıdığı müzede tören

2007'den beri UNCICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi olan ve yıllarca ‘Bam Teli' isimli programla tanıdığımız Tayfun Talipoğlu, her yıl ölüm yıl dönümü olan 21 Mart'ta Eskişehir'de ismini taşıyan Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi'nde düzenlenen törenle anılıyor. Bu yıl pandemi nedeniyle Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tayfun Talipoğlu'nun oğlu Candaş Talipoğlu'nun katılımları ile anma töreni, online gerçekleşti. Talipoğlu'nun oğlu Candaş Talipoğlu, babasının Kars doğumlu olmasına rağmen herkesin kendisini Eskişehirli olarak bildiğini söyledi. Candaş Talipoğlu, “Babam Eskişehir sevdalısıydı. Kendisi milyonlarca kilometre yol yaparken hep bize insanlara neden sağlığında değer verilmediğini sorardı. Babamın biriktirmiş olduğu daktilolardan oluşan böyle bir müzeyi sağlığında Eskişehir'e bağışlayarak adına bir müze açıldığı için kendisi de bizler de çok mutluyuz” dedi.



ECEVİT'İN BALMUMU HEYKELİ

Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi'nde, Talipoğlu'nun bağışladığı daktiloların yanı sıra eski başbakanlardan Türk siyasetinin Karaoğlan'ı Bülent Ecevit'in ve hayırseverlerin bağışladığı 200'e yakın daktilo sergileniyor. Ecevit'in ve Talipoğlu'nun balmumu heykeli ve daktilosunun bulunduğu müzede, gazeteciler, siyasi liderler ve vatandaşların kullandığı tarihi daktilolar sergileniyor.

SOL GÖRÜŞLÜ OLDUĞU İÇİN KAYMAKAM YAPILMADI

1962 yılında Kars'ta doğan Tayfun Talipoğlu, ilkokulu Malatya'da lise ve üniversite'yi Ankara'da okudu. Siyasi görüşleri nedeniyle kaymakam yapılmayan Talipoğlu, üniversiteyi bitirdikten sonra, kargoculuk, Ankara düğün salonlarında ve orkestra solistliği gibi birçok değişik iş yaptı. Milliyet Gazetesi'nde muhabir olarak başladığı gazetecilik yaşamına önce haber kanallarında muhabir olarak devam etti. 1995'ten itibaren Bam Teli programını sunarak mesleğine devam etti.