Tam 1204 yaşında… Hâlâ meyve veriyor

1204 ve 764 yaşlarındaki iki zeytin ağacı, Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamulaştırılan bir araziden sökülüp Antalya'da Vakıf Zeytinliği olarak da bilinen Zeytinpark'a dikilmişti. Her iki zeytin ağacı da toprak uyum sürecinin ardından bu yıl ikinci kez ürün verdi.

Antalya’nın akciğeri olarak adlandırılan 2 milyon 630 bin metrekare alanda, çoğunluğu zeytin ağaçlarından oluşan yaklaşık 25 bin ağacın bulunduğu Vakıf Zeytinliği arazisi, 2010 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden ihaleyle Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından 20 yıllığına kiralandı.

ANTALYA’NIN AKCİĞERİ

Yılda 2 bin 600 ton toz ve 610 milyon metreküp havayı emerek temizlediği belirtilen Zeytinpark’ın etrafı da 5 bin 600 metrelik duvar ve tel örgülerle koruma altına alındı. İçerisindeki zeytin ağaçlarının büyük bölümüne gençleştirme yapıldı.

Tarımsal faaliyetler ve doğal alanın koruma altına alınmasının yanı sıra, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak, ‘Dersimiz Doğa’ etkinliğiyle çocukların doğayı ve doğayı korumayı öğrenmelerine yönelik faaliyetlerin de sürdürüldüğü Zeytinpark, dört yıl önce getirilen 764 ve 1204 yaşlarındaki iki zeytin ağacıyla da büyük ilgi görüyor.

7-10 KİLO CİVARI MEYVE VAR

1204 yıllık ağacın meyvesini yemenin çoğu insana nasip olduğunu belirten Vahdet Narin, “ Ağaç henüz büyüme sürecinde. Üzerinde 7- 10 kilo civarı zeytin var, geçen yıl 5- 5,5 kilo civarındaydı. Bundan sonra katlayacağını düşünüyorum. Diğeri 760’lı yaşlarda, onda daha fazla zeytin var.” diye konuştu.