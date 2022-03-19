Tam 4 aydır hiç durmadan hıçkırıyor: Uzmanlar nedenini bulmuş olabilir

Nepal'de yaşayan ve ismi açıklanmayan 30'lu yaşlarındaki Hintli bir adamın tam 4 aydır durmadan hıçkırdığı ve buna bağlı olarak bir çok sağlık sorunu yaşadığı ortaya çıktı. ABD merkezli akademik "Journal of Medical Case Reports" dergisinde yer alan habere göre, uzmanlar, ilk kez karşılaştıkları bu gizemli hastalığın nedenini bulmuş olabilir...

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Nepal’de yer alan Himalaya eteklerinde bulunan Rishikesh bölgesinde yaşayan Hintli bir adamın, tam dört aydır hiç durmadan hıçkırdığı açıklanırken, doktorlar, bu durumun beyin tümöründen kaynaklanmış olabileceğini düşündüklerini açıkladı.

İsmi açıklanmayan ve 30’lu yaşlarının başlarında olduğu açıklanan adamın 4 aydır hıçkırık nöbeti yaşadığı belirtilirken, bunun bir beyin tümörü tarafından tetiklenmiş olabileceği öne sürüldü.

Adamın, 4 aydır yaşadığı nöbetin son 2 haftasında acı veren baş ağrıları yaşadığı, bu yüzden tıbbi destek almak için hastaneye başvurduğu aktarıldı.

‘UYKU VE YEME DÜZENİ BOZULDU’

Himalaya eteklerinde bulunan Rishikesh’teki doktorlar, adamın sağlığının dört ay önce sık sık hıçkırmaya başladığından bu yana bozulmaya başladığını da ifade etti. Hıçkırın süreç içerisinde ‘sürekli’ hale geldiği ve hem uyku hem de yeme düzenini etkilediği vurgulandı.

Gizemli hastalığının temeline inmek için hastaya beyin taramaları yapıldı.

Sonuçlar, Hintli adamda, oldukça agresif ve tedavisi zor bir beyin tümörü tipi olan intrinsik pontin gliomu olduğunu ortaya çıkardı. Adamın hıçkırıklarının, tümör tedavisi görmeye başladıktan sonra azalmaya başladığı açıklandı.

‘BEYİNDEKİ KISIM ZARAR GÖRMÜŞ’

Journal of medical case reports dergisinde ortaya çıkan olayda, uzmanlar, tümörün beyin sapının normalde hıçkırık tepkisine neden olan sinirleri ve kasları kontrol etmekten sorumlu kısmını etkilediğini düşündüklerini açıkladı.

Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü’nden Dr Nagasubramanyam Vempalli’nin hasta hakkında tıbbi raporu yazdığı belirtildi.

Bir dizi kan testi ve fizik muayeneden hemen yanıt gelmemesinin ardından, sağlık görevlileri adamı CT taramasından geçirmeye karar verdi. Burada ise beyninde bir lezyon tespit edildi. Ardından sağlık görevlileri adamı daha ayrıntılı bir MRI taramasından geçirdiler.

TEDAVİ YETMEDİ, HAYATINI KAYBETTİ

Adam, beyindeki sıvı birikmesinden kaynaklanan kafatasındaki basıncı normalleştirmek için cerrahların beynini kestiği bir operasyon geçirdi. Sekizinci gün sonunda ise, tümörün öldürülmesi için altı haftalık radyoterapi süreci başladı.

Vaka raporunda, adamın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bilgisi yer alırken, ancak bunun tümörden kaynaklanıp kaynaklanmadığı detaylandırılmadı.

Doktorlar, 48 saatten fazla süren hıçkırık ile ilgili de uyarılarda bulundu.

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