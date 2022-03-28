Tam 40 kilo yün çıktı: Son hali görenleri şaşırttı

Avustralya, Lancefield'de bulunan ve Alex adı verilen koyunun ilk ve son hali görenleri şaşırttı. Koyunun kırpılması sonucu tam 40 kilo yün çıktığı belirtildi.

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Avustralya’da ormanlık alanda bulunan ve uzun zamandır bakımsızlıktan tanımayacak hale gelen koyun, yeni görüntüsüyle herkesi şaşırttı. Hayvan hakları kuruluşu Edgar’s Mission Farm Sanctuary gözleminde tedaviye alınan koyunun ismi Alex oldu.

İngiliz Daily Mail gazetesi, ‘yepyeni bir hayata kavuşan’ Alex’in ilk ve son halini paylaştı.

Alex’in geçtiğimiz günlerde bir ormanda bulunduğu ve bir süredir ayakta duramayacak durumda olduğu aktarıldı. Kritik durumda olan koyunun tedaviye alındığı belirtildi. Alex’in bakımında görevli am Ahern, Alex’in tam zamanında bulunduğunu söyledi.

Ahern, “Zavallı hayvanın ne zamandır bu halde olduğunu bilmiyoruz. Fakat yapağının uzunluğuna bakılırsa, yıllardır kırpılmadığını söyleyebiliriz. Ve evet geç kalsaydık, Alex’in

bu dünyadan göçüp gitmiş olacağını biliyorum.” dedi.

Yetkililer, Alex’in tüylerini keserken tam 40 kilo yün çıkarıldığı açıklandı. Koyunun tüm yüzü keşelerle kaplandığı için gönüllüler su ve yiyecekleri elleriyle vermek zorunda kaldı.

Gönüllülerin Alex’in kalın, birbirine dolanmış paltosunu çıkarmalarının bir saat sürdüğü açıklandı. Normalde bu işlemin birkaç dakika sürdüğü belirtildi.

Koyunun 40 kilogramlık postunun böceklerle kaplı olduğu ve bunun sağlığını etkilediği belirtildi. Ancak Alex, bakımın ardından şimdi sağlıklı ve yeni hayatından oldukça mutlu… Şimdi Avustralya, Lancefield’deki 153 dönümlük bir alanda hayatına devam ediyor…

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