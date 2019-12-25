Tam 95 bin hanenin elektriği çöplerden karşılanıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği doğaya duyarlı projeler dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda açılan ve 95 bin hanenin günlük elektrik ihtiyacını karşılayan Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisi’nden sonra Eskişehir, şimdi de güneş enerjisinden elektrik elde etmeye başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisi'nde şehrin çöpleri elektrik enerjisine dönüşürken, mülkiyeti belediyeye ait çorak arazilere de güneş santralleri kuruluyor.

ENERJİ DOSTU PROJELERE DEVAM

Eskişehir'in 1990'lı yıllarda en büyük problemlerinden biri olan şehir çöplüğünün Katı Atık Dönüşüm ve Enerji Üretim Tesisi sayesinde son teknoloji ile enerji üreten bir yer haline geldiğini ifade eden Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, enerji dostu projelere devam edileceğinin altını çizdi.

Başkan Büyükerşen şu şekilde konuştu:

* Göreve geldiğimizde bu şehrin en büyük problemlerinden biri şehir çöplüğüydü. Çevreye zararlı depolama yeri haline gelen bu alan için çok yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. İlk önce atıklar için Düzenli Depolama Tesisi kurduk.

* Geçtiğimiz yıl da ileri teknolojiyi kullanarak kentin katı atıklarından elektrik enerjisi üretmeye başladık. Toplam 11.2 megavat/saat enerji üreten bu tesisimiz tam kapasite ile çalıştığında 95 bin hanenin günlük elektrik ihtiyacını karşılıyor.

ISI DA DEĞERLENDİRİLİYOR

Tesis içerisinde ortaya çıkan ısının da boşa gitmediğini ve kurdukları sera ile Eskişehir'i süsleyen çiçek ve süs bitkileri ürettiklerini ifade eden Başkan Büyükerşen, çöpten elektrik üreten tesisin yanı sıra, mülkiyeti belediyeye ait olan arazilerde temiz enerji üretmek için güneş enerjisi santrali kurmaya başladıklarını ifade etti.

“TEMİZ ENERJİ ÜRETİYORUZ”

Başkan Büyükerşen sözlerine şöyle devam etti:

* Mamuca (Gülpınar) Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait alanda Güneş Enerjisi Santralini kurarak, güneş enerjisinden en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyoruz. Bu santralde ürettiğimiz enerji ana şebekeye veriliyor ve belediye olarak kullandığımız elektrik tüketiminden mahsup ediliyor. Yani bir yandan güneş enerjisinden faydalanırken, diğer yandan da ekonomik olarak belediye bütçemize destek oluyoruz.

* Önümüzdeki yıllarda belediyemize ait 3 yeni alanda daha toplamda yaklaşık 7 megavat kapasiteye sahip Güneş Enerjisi Santrali kurmayı planlıyoruz.