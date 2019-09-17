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‘Tam bir canilik’… Kaya sansarını öldürüp, yön levhasına astılar
‘Tam bir canilik’… Kaya sansarını öldürüp, yön levhasına astılar
Konya'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürülen kaya sansarı, başından ve ayaklarından bağlanarak yön levhasına asıldı. Ekipler sansarı öldürüp asan şüpheliyi yakalamak için bölgede çalışma başlattı. 
Yaşam 17 Eylül 2019 - 13:12

Konya’da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürülen kaya sansarı, başından ve ayaklarından bağlanarak yön levhasına asıldı. Ekipler sansarı öldürüp asan şüpheliyi yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

Merkez Meram ilçesi Hatip Caddesi üzerinde bulunun yön levhasında asılı halde kaya sansarını gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma  ve Milli Parklar 8’inci Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yön levhasında asılı bulunan kaya sansarını inceleme yapmak üzere bulunduğu yerden aldı. Ekipler, sansarı öldürüp asan şüpheliyi yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

‘TAM BİR CANİLİK’

Mevlana Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği (HAYDOSEV) Başkanı Gonca Cansoy, olayın bir canilik olduğunu belirterek, ”Bu tam bir canilik. Başka bir açıklaması olamaz. İnsanlara ne oluyor anlamıyorum. Bir canlıya bunu nasıl yapabilirler? Bunu yapan ya da yapanların bir an önce bulunup cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

DHA