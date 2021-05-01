Tam kapanmayı karavanla keyfe çevirdiler

17 günlük tam kapanma sürecini evde dört duvar arasında geçirmek yerine güzel çözümler bulanlar da var. Karavancılar kısıtlamayı fırsata çevirenlerin başında geliyor. Karavancılar aileleriyle birlikte Türkiye’nin dört bir köşesinde doğayla iç içe bazen deniz kenarında, bazen ormanda, bazen bir su kenarında keyifli günler geçiriyor. Seyahat kısıtlamasını zorlamaya gerek olmadan İstanbul’un göbeğinde bu keyfi yaşamak da mümkün. Maltepe sahilindeki karavan park en güzel örnek.

Karavanda kalan Serkan Eyisüzer ,”Özellikle pandemi dönemlerinde günlük yaşamın sıkıcılığından kurtulup, evde dört duvar arasında kalmaktansa burada karavanımızda olmayı tercih ediyoruz. Ben bir spor eğitmeni olarak kendi antremanlarımı da burada açık havad,a karavanımdan çok uzaklaşmadan pandemi kurallarına dikkat ederek yapıyorum.Açık havada çok daha rahat ediyoruz. İki kedim var onlar da benimle. Birlikte mutlu bir şekilde yaşayabiliyoruz” dedi.





PANDEMİDE KARAVANDA YAŞAMAK BÜYÜK BİR KEYİF OLDU

4 yıldır karavanda yaşayan Mehmet Akif Tataroğlu da, “Pandemide karavanda yaşamak büyük bir keyif oldu. Bu süre fevkalede güzel geçecektir” diye konuştu.

PANDEMİDEN ÖNCE 5-10 KARAVAN VARDI ŞİMDİ 80-90 KARAVAN VAR

Eşiyle birlikte karavanda yaşayan Ufuk Öztürk, “Normalde burada 5-10 karavan vardı. Pandemiden sonra 80-90 karavan hafta sonları bile buraya geliyor, vakitlerini burada geçiriyorlar. Bu dönemde çok insan geldi” şeklinde konuştu.

KUTU OYUNLARIMIZ VAR, TELEVIZYON VE PROJEKSIYON DA VAR

Ailesi ile tam kapanma için karavan parkına gelen Namık Kemal Bora Gönüllüeroğlu, Daha rahat geçer, açık hava da olmanın vermiş olduğu nimetler var. Uzun süreli bu dönemi karavanda geçirmeyi tercih ettik ailece. Karavanda kutu oyunlarımız var, gerekirse TV var, projektörden film de seyrediyoruz dedi. Ailenin 12 yaşındaki kızları Doğa Su ise, Evde olduğumdan daha eğlenceli, kitap okuyoruz. Evdeyken de yapıyorduk ama dışarıda vakit geçiremiyorduk o yüzden sıkıcı geçiyordu diye konuştu. (DHA)



İlginizi Çekebilir Öğretmen çift karavanda yaşamayı seçti

İlginizi Çekebilir Karavana talep yüzde 300 arttı