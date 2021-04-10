Tamamını atık metal malzemelerden yaptı! Manevi değerleri nedeniyle teklifleri reddediyor

4 Eylül Sanayi Sitesi'nde metal doğrama işletmesi bulunan Kadir Çil, 4 yıldır hobi olarak atık malzemelerden çalışmalar yapıyor. Sanayi sitesinde bulunan araç tamircisi komşularından kullanılmayan malzemeleri toplayan Çil, çalışmalarında vida, somun, zincir, yay ve çark gibi metal malzemeler kullanıyor. Mini metal iş makineleri, mini araçlar ve atık malzemelerden dev gitar gibi çalışmalar yapan Çil, eserlerini iş yerinde sergiliyor. Çalışmaları çevresindekiler tarafından takdir toplayan Çil, çalışmalarına gelen teklifleri “Manevi değerleri daha yüksek” diyerek reddediyor.

ARKADAŞININ İŞ YERİNDE GÖRDÜ, HAYATI DEĞİŞTİ

Kadir Çil, arkadaşının iş yerinde gördüğü bir üründen esinlenerek bu tür çalışmalar ortaya çıkarmaya başladığını belirterek, “Bu işlere hobi olarak başladım. İlk ürünümü bir arkadaşımın iş yerinde gördüm, ‘yapabilir miyim’ diye denedim. Bir tanesini yaptım, yaparken de keyif aldım. Daha sonra diğerlerini yapmaya devam ettim. Bir tane büyük mavi kamyon yaptım, Kobra- 2’yi yaptım, metal gitar yaptım, cip yaptım, bisiklet yaptım, köprü yaptım ve bir tanede hafif makineli silah yaptım. 4 yıldır hobi olarak bu işi yapıyorum. Toplam da 20 tane çalışma yaptım. Hurda ve atık malzemeleri kullandım. Farklı malzemeler kullanıyorum, tedariklerinde sıkıntı yaşıyorum. Bir kısmını motorculardan, bir kısmını başka yerden alıyorum. Tanıdık oldukları için ücret ödemiyorum” dedi.

Çalışmalarını satın almak isteyenlerin olduğunu belirten Çil, manevi değerlerinin yüksek olduğu için çalışmalarını satmadığını söyledi. (İHA)