Kadınların adet dönemlerini diğer günlerden farksız kılan tampon, küçük kaplara verilen addır. Tampon huni şeklindedir, vajinaya yerleştirilir ve ped kullanımına ihtiyacınız kalmaz. Regl döneminde pedler emici yapısı ile bizi korumaya yardımcı olsalar bile tampon çok daha rahat kullanıma sahiptir. Peki, tampon nasıl kulanılır? Tampon kullanımı zararlı mı?

Vajina içine yerleştirilen vajinadan dışarı doğru sarkan bir ipi olan adet kanını emecek şeklide hazırlanmış bir üründür. Tampon kullanmadan önce endişeli olabilirsiniz ancak kullanımı oldukça pratik ve rahattır. Tamponun ipi aşağı doğru sarkar ve tampon kabı dolmadığı sürece aşağı inmez. Tamponlar farklı boyutlara sahiptir. Özellikle doğum yapan kadınlar için daha büyük tamponlar tercih etmeleri önerilir. Tampon kullanarak sıradan günlerinizden farksızın yüzme, spor veya herhangi bir etkinliğe rahatlıkla katılabilirsiniz. Adet döneminde kadınların daha rahat ve konforlu zaman geçirmelerini sağlar ve idrar çıkışında herhangi bir aksama yapmaz çünkü idrar çıkışı ve adet kanının geldiği bölüm birbirinden farklıdır.

Vajinal tampon kullanırken belirli aralılarla değiştirilmesi önerilir. Sabah takıldığında akşam geç saatlere kadar takılı vaziyette kalmalıdır. Vajinal tampon kullanımı esnasında hayati tehlike yaşanmasına neden olan toksit şok sendromu denilen bir sorun yaşanabilmektedir. Buna stafilokokus adı verilen bir bakteri neden olabilir. Ayrıca bu toksinler hayati tehlikeye neden olan enfeksiyonların oluşmasına neden olabilir.

Toksit şok sendromunda yaşanan belirtiler şunlardır:

-İshal

-Kusma

-Ciltte güneş yanığı şeklinde oluşan lezyonlar

-Kaslarda ağrı

-Tansiyon düşüklüğü