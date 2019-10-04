Tampon nedir? Ne için kullanılır?

Tampon kadınların adet dönemlerini tıpkı diğer günlerden farksız kılan kaplara verilen addır. Tampon vajinaya yerleştirilen huni şeklindedir ve ped kullanımını gerektirmez. Pedler her ne kadar emici olsa da tampon kullanımı endişesiz daha rahattır. Tabi tampon ped ile aynı işleve sahip değildir. İşte tampon kullanımı hakkında bilmeniz gerekenler

Adet kanaması olduğu dönemlerde kadınların tampon kullanarak normal bir gün geçirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Pedlere karşı alerjisi olan kadınların tampon kullanımı oldukça yaygındır. Tamponlar bolca pamuktan yapılır. Birbiri içine geçmiş, sıkılaşmış pamuk kanı emer ve akıntının dışarı akmasını engeller. Tampon kullanımı ilk başlarda korkutucu gelse de kullanımı pratik ve oldukça rahattır. Tamponun ipli ucu aşağıya bakacak şekilde vajina içine yerleştirilir. Tampon kabı dolmadığı sürece aşağı inmez. Tamponlar farklı boyutlardadır. Özelikle doğum yapmış kadınlar daha büyük tamponlar tercih edebilirler. Tamponun uzun süre vajınada kalması ‘'Toksit şok sendromu'' diye isimlendiren ve sağlığı olumsuz etkileyen bir boyuta sokabilir. Bu nedenle tamponun vajınada kalma süresi ortalama 4-5 saat olmalıdır. Tamponun adet günleri dışında kullanılmaması önerilmektedir. Adet kanaması azaldığı günlerde yalnızca gündüzleri tampon kullanılmalıdır.

TAMPON NE İÇİN KULLANILIR?

Tampon kullanımı en başta yüzme, spor ve herhangi bir etkinliğe katılma imkanı sağlar. Özellikle de bu dönemlerde kullanılır. Adet döneminde kadınların konforlu ve rahat bir gün geçirmesini sağlarken idrar yapımında herhangi bir sorun oluşturmaz. İdrar çıkışı ve adet kanının geldiği delik birbirinden farklıdır. İlk defa tampon kullanılıyorsa tampon kutusunun içeriği okunduktan sonra vajinaya yerleştirme yapılmalıdır.