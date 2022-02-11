HAYAT
Abone Ol

Tanju Okan’ın oğlu Tansu Okan son yolculuğuna uğurlandı

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan, (58) Üsküdar Şehitlik Camii'ndeki törenin ardından yolculuğuna uğurlandı.

Yayınlanma: 17:27 - 11 Şubat 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Tanju Okan’ın oğlu Tansu Okan son yolculuğuna uğurlandı

Müzisyen ve oyuncu Tanju Okan’ın oğlu Tansu Okan bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede fenalaşan Tansu Okan, dün hayatını kaybetti.

Okan, için Üsküdar Karacaahmet Şehitlik Camii’nde tören düzenlendi. Törene, Tansu Okan’ın cenazesine ailesi ve yakınları katıldı.

Cenazede anne Zerrin Erdoğan ile oyuncu Tuna Arman tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Tansu Okan için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Tansu Okan, törenin ardından Osmangazi Kurtköy mezarlığına defnedildi. DHA

Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan yaşamını yitirdi İlginizi Çekebilir Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan yaşamını yitirdi