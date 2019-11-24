Tank Palet Fabrikası’nın bilinmeyen tarihi öyküsü

CHP Muğla Milletvekili ve sendikacı Süleyman Girgin, 2019’da satılan Tank Palet Fabrikası’yla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Tarihi fabrikanın bilinmeyen öyküsünü anlatan Girgin, “1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda tanklarımız paletlerinde çıkan sorun nedeniyle ilerleyemedi. Hayırsever bir yurttaşımız Sakarya'daki arazisini TSK'ya bağışladı. Halkımız fabrika kurulması için yardım yarışı yaptı. Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası böyle kuruldu. 1975'de bu fabrika için Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ve Başbakan Süleyman Demirel talimat verdi. Fabrika manevi bir öneme de sahiptir'' dedi. Süleyman Girgin şöyle devam etti:

‘YA ŞEHİT YA GAZİ OLURUZ'

“Fabrikanın kurulmasına neden olan tanklarımızdan biri halen Beşparmak Dağları'nda duruyor. Van'da yaşayan er Abdülkadir Kurt, 2016 yılında Kıbrıs'a giderek Beşparmak Dağları'nda duran M-60 tankını ziyaret etmiş ve “Bu tank bizim gururumuzdur. Rumlarla çatıştık. ‘Ya şehit oluruz ya gazi' diyerek savaştık' demişti.” Emin ÖZGÖNÜL / SÖZCÜ