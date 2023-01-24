‘Tarçın’ buz tutan Çıldır Gölü’nde kayıyor

Yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde kedisi 'Tarçın' ile gezen Emre Bayrak, ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

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Ardahan ile Kars arasındaki Çıldır Gölü’nün yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle büyük oranda buzla kaplandı. Gölün, Ardahan’ın Çıldır ilçesi Atalay mevkiindeki kıyısında buz kalınlığı da 20 santimetreye ulaştı. Bölgeye giden çok sayıda turist burada çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçiriyor.

Gölün buzlu yüzeyine çıkan turistler, atlı kızağa binmenin yanı sıra, buz hokeyi, buz pateni ve benzeri etkinliklerle yürüyüş yapıp hatıra fotoğrafı çekiyor. Bölgeyi çocuklarıyla ziyaret eden bazı aileler, yanlarında evde baktıkları can dostlarını da getiriyor.

Ziyaretçilerden Emre Bayrak da ‘Tarçın’ isimli kedisi ile buz üstünde gezmenin keyfini yaşadı. Üşümemesi için kıyafet giydirilen Tarçın, ilk başta tedirgin olsa da alıştıktan sonra gölün yüzeyinde bir süre gezdi. Bazı ziyaretçiler de sevimliliğiyle dikkati çeken kediyi görüntülemeye çalıştı.

Bayrak, “Aslında ben daha önce de buraya geldim. Bu kez ailem ve Tarçın’ı da getirdim. İlk olarak biraz korktu ancak yavaş yavaş alıştı. Buz kaydığı için korkuyor. Patileri tutmuyor. Ortam çok güzel ve etkileyici. Herkesin buraları görmesini, buz üstünde gezmesini isterim. Anlatılmaz ancak yaşanır. Burada çok güzel mükemmel bir ortam var” diye konuştu. (AA)