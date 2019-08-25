Tarçın’ın faydaları nelerdir? İşte Tarçın’ın içindeki vitamin ve minereller…

Tarçın yüzyıllardır geleneksel Ayurveda ve Çin tıbbında ilaç olarak kullanılmıştır. Sindirim ve gastrointestinal şikayetler ile bağlantılı yararları ile bilinen tarçın, mide ekşimesi, hazımsızlık ve mide bulantısı için uzun süredir evde bir çare olarak kullanılmaktadır. Tarçınını sağlık yararlarından bazılarını haberimizde sizler için derledik…
TARÇININ FAYDALARI
Tarçının sağlık faydalarından bazıları şunlardır:
– Diyabet yönetimi
Tarçın en bilinen yararlarından biri, vücuttaki kan şekeri düzeyleri üzerindeki kontrolüdür. Birçok araştırma tarçının insülin direncini arttırdığını ve böylece kan şekerini dengelediğini ortaya koymuştur.
– Kanseri önleme
Tarçın ekstrelerinde bulunan sinamik aldehit ve sinnamil aldehidin, 2010 yılında yapılan bir çalışmada kanser hücrelerinin aktif olarak yayılmasını önleyebildiğini göstermiştir.
– Akne ve cilt enfeksiyonunda etkili
Tarçın yağı ve balın bir kombinasyonu, antimikrobiyal özelliğinden dolayı akne ve enfeksiyon gibi cilt hastalıklarının tedavisinde olağanüstü etkili olabilir.
– Genel sağlığı destekler
Tarçında bulunan güçlü antioksidanlar ve polifenoller, vücudu zararlı olabilecek serbest radikallerle oksidatif hasardan koruyarak genel sağlığı destekler.
– İltihap giderici
Tarçının iltihabı azaltmada etkili olduğu kanıtlanmıştır. Anti-enflamatuar özellikleri, düşük dereceli inflamasyonun rol oynadığı artritin doğal tedavisi için özellikle faydalıdır. Düzenli olarak tarçın çayı tüketmek eklem ağrısını, şişliği, hassasiyeti ve artrit semptomlarını azaltmak için etkili bir yol olabilir.
– Güzellik için tarçın
Tarçının, sivilce, kuru cilt, cilt kırışıklıkları, saç büyümesini iyileştirmek ve daha pek çok şeyi yapmak da dahil olmak üzere, güzelleşmek için birçok faydası vardır.
– Mantar ve bakteri enfeksiyonları ile savaşır
Tarçının ana aktif maddesi cinnamaldehyde, solunum yollarını mantara karşı korur, Salmonella gibi bakterilerin çoğalmasını engeller, diş çürüklerini ve ağız kokusunu önler.
– Beyin yararları
Tarçın tüketmek, beyninizdeki mevcut nöronları canlı tutan ve yenilerini büyümeye teşvik eden nörotrofik faktörleri artırır. Bu, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların ilerlemesini geciktirebilir. Bilimsel olarak ispatlanmamış olsa da dayanıklık ve konsantrasyon için faydalıdır.
– Kolesterolü düşürür
Araştırmalar, tarçının “kötü” LDL kolesterolü ve ayrıca trigliserit seviyelerini düşürdüğünü, kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde mükemmel olduğunu göstermiştir.
TARÇININ İÇİNDEKİ VİTAMİN VE MİNERALLER
100 g tarçında aşağıdakiler bulunur:
Su: 10.58 g
Enerji: 247 kcal
Protein: 3.99 g
Toplam yağ: 1.24 g
Karbonhidrat: 80,59 g
Lif: 53.1 g
Toplam şeker: 2.17 g
Kalsiyum: 1002 mg
Demir: 8.32 mg
Magnezyum: 60 mg
Fosfor: 64 mg
Potasyum: 431 mg
Sodyum: 10 mg
Çinko: 1.83 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 3.8 mg
Tiamin: 0.02 mg
Riboflavin: 0.04 mg
Niasin: 1.33 mg
B-6 Vitamini: 0.16 mg
Folat, DFE: 6 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 15 µg
A Vitamini, İÜ: 295 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 2.32 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 31,2 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.35 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.25 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.07 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg