Tarçın (Cinnamomum verum), cinnamomum isimli bir ağacın iç kabuğundan elde edilir. Dünyanın en popüler ve tanınmış baharatlarından biridir. Tarçın kabuğu, hem tatlı hem de tuzlu yiyecekleri lezzetlendirmek için binlerce yıldır kullanılmaktadır. Peki, tarçının içinde hangi vitaminler var? Tarçının faydaları hakkında merak edilenler haberimizde…

En eski kullanımı Mısır'a kadar giden tarçını, Orta Çağda, doktorlar öksürük, artrit ve boğaz ağrısı gibi durumları tedavi etmek için kullandılar. Kolestrolü düşürme, kan dolaşımını düzenleme, vücut direncini arttırma, mantar enfeksiyonlarını tedavi etme gibi özellikleri bulunan tarçının içinde hangi vitaminler var? Tarçının faydaları ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz.

TARÇININ BAŞLICA FAYDALARI

– Vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşmasına ve doku hasarını onarmasına yardımcı olur.

– Kötü (LDL) kolesterolü düşürür.

– Tip 2 diyabetli hastalarda kardiyovasküler hastalık riskini azaltabilir.

– Bazı bilimsel araştırmalar, tarçının Alzheimer hastalığını önlemeye yardımcı olabildiğini öne sürmektedir.

– Kansere karşı korur.

– Bazı çalışmalar, tarçının HIV'e karşı korunmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.

– Ağrı kesici ve kas gevşetici etkisi vardır.

– Kilo vermeye yardımcı olur.

– Adet kanamalarına ve sancılarına iyi gelir.

– Kemikleri güçlendirir, kemik erimesini yavaşlatır.

– Artrit ağrılarını azaltır.

– Akne ve siyah noktalara karşı etkilidir.

– Ağız kokusunu giderir.

– İçerdiği yağlar sayesinde yağ yakımını hızlandırır.

– Bağırsakları çalıştırır.

– Sindirim sistemini destekler ve mideyi rahatlatır.

– Böcek ısırıklarına iyi gelir.

– Açlık kan şekeri seviyelerini düşürür.

– Araştırmalar tarçın yağının mantarların neden olduğu solunum yolu enfeksiyonlarını etkili bir şekilde tedavi ettiği göstermiştir.

TARÇININ İÇİNDE HANGİ VİTAMİNLER VAR?

100 g tarçının besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Su: 10.58 g

Enerji: 247 kcal

Protein: 3.99 g

Toplam yağ: 1.24 g

Karbonhidrat: 80,59 g

Lif: 53.1 g

Toplam şeker: 2.17 g

Kalsiyum: 1002 mg

Demir: 8.32 mg

Magnezyum: 60 mg

Fosfor: 64 mg

Potasyum: 431 mg

Sodyum: 10 mg

Çinko: 1.83 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 3.8 mg

Tiamin: 0.02 mg

Riboflavin: 0.04 mg

Niasin: 1.33 mg

B-6 Vitamini: 0.16 mg

Folat, DFE: 6 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 15 µg

A Vitamini, İÜ: 295 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 2.32 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 31,2 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.35 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.25 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.07 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg