Tarhunun faydaları nelerdir? Tarhun neye iyi gelir?

Tarhun veya Artemisia dracunculus, ayçiçeği ailesinden gelen çok yıllık bir bitkidir. Lezzet, koku ve tıbbi amaçlar için yaygın olarak kullanılır. Yeşil altın, dargun ya da ejder otu gibi isimlerle de anılan tarhun bitkisinin ana vatanı Sibirya'dır. Tarhun, magnezyum, demir, çinko ve kalsiyum gibi mükemmel bir mineral kaynağıdır. Bitki, A vitamini, C vitamini ve B-6 bakımından zengindir. Fransızlar tarafından “Otların Kralı” olarak adlandırılan tarhunun sağlık açısından faydalarını haberimizde sizler için derledik... İşte tarhunun faydaları...

Tarhun çok çok eski bir mutfak geçmişine sahiptir. Meyankökü ve anason benzeri tarhun aroması, Moğol istilasıyla birlikte Avrupa’ya yayılmıştır. Ülkemizde en çok Bayburt ve civarında, Ankara, Erzurum, Gaziantep ve Şanlıurfa’da yetiştirilen tarhun, keskin ama hoş kokusu ve ince uzun yaprakları sayesinde birçok yeşillikten kolayca ayırt edilebiliyor. Tarhun, sıtmadan karaciğer hastalıklarına, vücut iltihabını azaltmaya kadar yüzyıllar boyunca rahatsızlıkları tedavi etmek için terapötik olarak kullanılmıştır. Şimdi, tarhunun sağlık açısından faydalarına daha yakından bakalım… Tarhunun faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

TARHUNUN FAYDALARI

Tarhunun sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Antioksidan özellikleri

Tarhun, özellikle de Türkiye’de yetiştirilen çeşidi, serbest radikallerin vücuttaki etkilerini nötrleştirmeye yardımcı olabilecek antioksidan özelliklere sahiptir. Metabolizmanın bir yan ürünü olan serbest radikallerin, hızlı şekilde atık olarak atılmadıkları sürece hücrelere zarar verdiği kanıtlanmıştır. Araştırmalar, tarhun yağının, bu radikallerin neden olabileceği zararı durdurmaya veya azaltmaya yardımcı olmak için serbest bir radikal temizleyici olarak çalıştığını tespit etti.

Diş ağrısına çözüm

Tarih boyunca tarhun, diş ağrısı için yaygın şekilde kullanılmıştır. Eski Yunanlılar uyuşturma kabiliyeti nedeniyle onu çiğniyorlardı. Bu ağrı giderici etki, tarhunda bulunan yüksek öjenol seviyelerinden kaynaklanmaktadır. Bu, karanfil yağında bulunan aynı ağrı giderici bileşiktir. Tarhun otunun ayrıca diş ağrıları ile birlikte sıkça görülen diş eti çekilmesinin azaltılmasına da yardımcı olabileceği kanıtlanmıştır.

Kardiyovasküler sağlığı destekler

Tarhun, kardiyovasküler sağlığı desteklemeye yardımcı olur. Düzenli olarak yenildiğinde kan pıhtılaşması, felç ve kalp krizi riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Kanser hücrelerinin büyümesini önler

Tarhun yaprakları, vücuttaki serbest radikallerle savaşmaya yardımcı olan antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar vücudun kanser gibi hastalıklarla savaşmasına yardımcı olur. Bu faktör sadece kanser hücrelerinin

büyümesini engellemez; ayrıca vücudu diğer ciddi hastalıklardan da korur.

Uykusuzluğa yardımcı olur

Yatmadan önce tarhun çayı içmek uykusuzluğa yardımcı olabilir. Sakinleştirici etkisi nedeniyle tarhun anksiyeteyi hafifletmeye de yardımcı olabilir.

Sindirim problemlerini tedavi eder

Tarhun uzun zamandır sindirim amaçlı tonik olarak kullanılmıştır, çünkü karaciğer tarafından safra üretimine yardımcı olur. Sadece doğal sindirimi iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda mide, huzursuz bağırsaklar ve dispepsi gibi sık görülen sindirim problemlerini de hafiflettiği bulunmuştur. Ayrıca, geleneksel halk ilaçlarında bağırsak kurtlarını gidermek için de kullanılmıştır.

Kansızlığı önler

Tarhun yaprakları, hemoglobin içeren kırmızı kan hücrelerinin üretilmesinde önemli olan demir mineralini içerir. Aynı zamanda vücuttaki demirin emilmesine yardımcı olan zengin C Vitamini düzeylerine sahiptir ve bu nedenle kansızlık gibi kana bağlı sorunlardan kurtulmak için kullanılabilir.