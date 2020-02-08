Tarih kokan elbiseler

Antalya’da oturan arkeolog ve sanat tarihçisi Hakan Tazecan, Kaleiçi’nde, Sit alanı kapsamında bulunan 2 bin yıllık Roma, Bizans ve Selçuklu izlerini taşıyan taş konakta açtığı kültür merkezinde, farklı yıllara ait objeleri meraklılarının seyrine sunuyor. Koleksiyonda, çarıktan elbiseye, şalvardan iç giyime, kaftandan renkli taşlarla süslü baş taçlarına, Yörük hayatında kullanılan farklı çadır ve gündelik eşyalara kadar birçok obje bulunuyor. 50 bin parçanın üzerinde tarihi objenin bulunduğu merkezde, Osmanlı dönemine ait kadın elbiselerinin yanı sıra, Yörük kadınlarının elbiseleri de yer alıyor. 1000 farklı elbise, merkezin duvarlarında sergilenirken, bir kısmı da elbise odasında muhafaza ediliyor.(DHA)