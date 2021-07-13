Tarih merakı 51 yaşında okul birincisi yaptı

Bursa Şehir Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak görev yapan Doktor Lale Dörtışık (51), ilgi duyduğu tarihi daha iyi öğrenmek için 2017 yılında üniversite sınavına girip Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü kazandı. Dörtışık, tarih bölümünü birincilikle, fakülteyi ise ikinci olarak bitirip mezun oldu.

Bursa’da 9 yıldır hekimlik yaptığını ifade eden Lale Dörtışık, “Oğlumla üniversite sınavına girmek istedim. Ülkenin değişen durumunu daha bilimsel gözetleyebilmek açısından bir üniversite daha okumaya karar verdim. Keşke daha önce sınava girip ikinci üniversiteyi okusaydım. Okumak kadar güzel bir şey olduğunu düşünmüyorum. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü 2017 yılında kazandım ve geçen günlerde de mezuniyet törenimiz oldu. Kendi bölümümün birincisi oldum. Beraber okuduğum öğrencilere tarih bölümünü okumam tuhaf geldi, ‘hekimlik varken burada ne işiniz var’ diye sordular. ‘Size abla mı, yoksa hocam mı diyelim’ diye sordular” dedi. (İHA)

