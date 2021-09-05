Tarih nakışla buluşuyor

25 yıllık tecrübesini kadın bakış açısıyla birleştiren el sanatları ve nakış öğretmeni Dilek Elmalı, İzmir Seferihisarlı kadınları da el emeği göz nuru nakışa yönlendirdi.

Başak KAYA

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Anadolu'da görev yaptıktan sonra emekli olup Seferihisar'a yerleşen nakış ve el sanatları öğretmeni Dilek Elmalı, Seferihisar Belediyesi'nin desteği ile ilçe kadınlarını da nakışla buluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de desteğini gören Elmalı, “Tarihsel süreçlerin ve dostluk köprülerinin kurulmasına vesile olan geleneklerimizin sürdürülebilir olması için çaba gösteriyoruz. Yaşama ve yaşayan her canlıya duyduğumuz saygı ve sevgi, üretmeye devamlılığımızı sağlıyor. Ürünlerimizi www.seferinar.com üzerinden herkesin beğenisine sunuyoruz” diye konuştu.

Elmalı, şu ifadeleri kullandı: “KKTC'den gelen bir grup öğrenci ve öğretmenlerine file yapımını öğrettik. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, eşi Fatma Yetişkin ve Neptün Soyer'in de bize büyük katkısı var. Tunç Soyer ve yönetmen Kibar Yiğit'in projeleri olan “Mahallemizin kadınları sinema yapıyor” atölyesinde de yer aldık. 40 kadının katıldığı üç aylık bir eğitim sonunda; 5 kısa, bir uzun film belgesel çekildi. Bu filmler; birçok festivalde gösterime girdi.”

Anadolu'nun motiflerini yaşatıyoruz

“Seferihisar'daki atölyemizde antik dönemden Anadolu'ya kadar uzanan motifleri, dayanışma içinde günümüzde de yaşatmaya çalışıyoruz. Genç arkadaşımız Aytül Yüksel; nar meyvesinin bereket ve üretkenliğinin kadına çok yakıştığını düşünerek atölyenin adını ‘SeferiNAR' koydu. Sanat aracılığıyla; emeği ve kadını güçlü kılmaya gayret gösteriyoruz. İstanbul Kadıköy Belediyesi Çevre Festivali, İzmir Fuarı, Lavanta Şenlikleri, Karakılçık ve Mandalina festivallerinde yer aldık.”