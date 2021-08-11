Tarihçi ve Filozof Strabon’un kayda geçirdiği 2 bin 500 yıllık zeytin ağacı kül oldu

Yunanistan'daki yangınlarda ünlü filozof Strabon'un kayıt altına aldığı 2 bin 500 yıllık antik zeytin ağacının kül olduğu öğrenildi.

YAŞAR ANTER

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Yunanistan'da devam eden binlerce hektar ormanın kül olmasına, yaşamların yitirilmesine neden olan yangınlar Evia ilinin Rovia Köyü’ndeki tarım arazilerinde bulunan ve antik çağın ünlü tarihçisi ve filozofu Strabon'un tarihte kayıt altına aldığı bilinen antik 2 bin 500 yıllık dev zeytin ağacını küle çevirdi.

BİNLERCE YILLIK ZEYTİN AĞAÇLARI KÜL OLDU

Aynı bölgede bulunan 1000 yaşının üzerinde onlarca antik zeytin ağacının da zarar gördüğü belirtildi. 2 bin 500 yıllık olan ve on kişinin kollarını açarak güçlükle etrafını çevirebildiği zeytin ağacının sahibi Apostolis Panagiotou, ağacın yanmadan önceki fotoğrafını ve yandıktan sonraki fotoğrafını kendisine ait sosyal medyadan paylaştı.

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