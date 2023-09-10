Akdamar Kilisesi’nde 11’inci ayin yapıldı
Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde 11'inci ayin yapıldı.
2005 yılında restorasyon çalışması başlatılan Akdamar Kilisesi, 2007 yılında ‘Anıt Müze’ olarak açıldı.
Yılda bir gün ayin izni verilen kilisede, 19 Eylül 2010’da 95 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı.
En son 2014’te yapılan ayin, sonraki yıllarda güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.
3 yıl sonra, 2017’de 6’ncı ayin gerçekleştirildi.
Bu yıl da eylül ayının ikinci pazar günü yapılan ayin için ise yurt içinden ve dışından çok sayıda kişi katıldı.
Gevaş ilçesinde bulunan Akdamar Adası’na gitmek isteyenler, Akdamar İskelesi’nde oluşturulan arama noktalarından geçtikten sonra teknelerle ulaşım sağladı.
Saat 10.30’da başlayan ayinin başkanlığını Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yaptı.
Ayini Rahip Hovagim Seropyan yönetti.
Koro şefliğini ise Edvin Galipoğlu yaptı. (DHA)