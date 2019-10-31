Tarihi bina yıkıldı, 2 yıl sonra yıkılamaz denildi
Yavuz ALATAN
Mahkeme tarihi binanın yıkımı konusunda, kentsel koruma ilkelerine ve hukuka uyarlılık görülmediğini kararlaştırdı. 1937'de inşa edilen bina, 16 Haziran 2017'de yıkılmıştı.
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Mahkeme, Koruma Kurulu'na, kültür ve tarih dersi verdi. Nadide özellikleri bulunan tarihi İller Bankası, gözlerimizin önünde koruma kurulunun işbirliğiyle yıkıldı. Tarihi cehalet örneği veren Gökçek ve o dönemi unutmayacağız. İller Bankası binasının yıkımına karar veren Koruma Kurulu üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunup akademik unvanlarının geri alınmasını isteyeceğiz” dedi.