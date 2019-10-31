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Tarihi bina yıkıldı, 2 yıl sonra yıkılamaz denildi
Tarihi bina yıkıldı, 2 yıl sonra yıkılamaz denildi
Tescilli Kültür Varlığı olan ancak Melih Gökçek döneminde yıkılan Ankara’daki tarihi İller Bankası binası için, geç bir karar alındı. Ankara 12. İdare Mahkemesi, İller Bankası binasının yıkımı ve aynısının başka yerde yapılmasına yönelik Koruma Bölge Kurulu kararını iptal etti.
Yaşam 31 Ekim 2019 - 06:00

Yavuz ALATAN

Mahkeme tarihi binanın yıkımı konusunda, kentsel koruma ilkelerine ve hukuka uyarlılık görülmediğini kararlaştırdı. 1937'de inşa edilen bina, 16 Haziran 2017'de yıkılmıştı.

Tezcan Karakuş Candan

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Mahkeme, Koruma Kurulu'na, kültür ve tarih dersi verdi. Nadide özellikleri bulunan tarihi İller Bankası, gözlerimizin önünde koruma kurulunun işbirliğiyle yıkıldı. Tarihi cehalet örneği veren Gökçek ve o dönemi unutmayacağız. İller Bankası binasının yıkımına karar veren Koruma Kurulu üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunup akademik unvanlarının geri alınmasını isteyeceğiz” dedi.

Son güncelleme: 03:27 - 31.10.2019
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