Tarihi binalara hırsızlar dadandı

Beyoğlu Tarlabaşı Mahallesi'nde bulunan tarihi binalara hırsızlar dadandı. Hırsızlar yüzyıllık tarihe sahip pek çok binanın tarihi kapılarını çaldı.

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İddiaya göre, Tarlabaşı Mahallesi’nde bulunan ve şu an içerisinde ikamet olmayan pek çok tarihi binanın kapısı buralara dadanan hırsızlar tarafından çalınarak hurdacılara satıldı.

Bir süre önce kapıların çalındığını fark eden vatandaşlar hemen belediye ekiplerine haber verdi. Ekipler ise tarihi binalara girilmemesi için önlem aldı.

Kapıların çalınmasından şikayetçi olan mahalle sakinlerinden Erdal Sıhlar, “Mahallede hırsızlık var. Tarihi evlerin kapılarını çalıyorlar. Bütün tarihi kapıları çalıp götürüyorlar. Bu kapılar en az 130 yıllık. Bu binaların sahipleri vardı fakat hepsi satıldı. Çalındığını gördüğümüzde belediyeye haber verdik tuğla ördüler. Bakın orada yazıyor 1881 yılı diye Atatürk'ün doğduğu sene yapılmış, siz hesaplayın artık” dedi. (İHA)



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