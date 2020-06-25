Tarihi camide restorasyon rezaleti tepkilere neden oldu

Kastamonu'da 514 yıllık tarihi geçmişi olan ve İstiklal Marşının şairi Mehmet Akif Ersoy'un vaazlık yaptığı Nasrullah camisinde özel bir şirket tarafından yapılan restorasyon şoke etti. Tarihi caminin içindeki yazı ve süslemelerin bir çoğunun yapılan badanayla kaybolduğu gözlendi.

1506 yılında Kadı Nasrullah tarafından yaptırılan Nasrullah Camisi’nde, Vakıflar Bölge Müdürlüğü denetiminde Kastamonulu İş Adamı Hasan Gürsoy'un sahip olduğu Gür Yapı İnş. Taah.Tur. San. ve Dış Tic. A.Ş'nin sponsorluğunda 2014 yılında restorasyona başlandı. Yaklaşık 2.5 yılda tamamlanan tarihi cami, dönemin valisi Mesut Yıldırım tarafından 2016 yılı Aralık ayında tekrar ibadete açıldı.

RESTORASYONA TEPKİ

Camide yapılan restorasyon çalışmaları tamamen bitmesinin ardından sosyal medya tepkiler meydana geldi. Caminin eski ve yeni halinin yer aldığı fotoğraflar paylaşılarak, tarihi camideki yazı, işleme ve süslemelerin bir kısmının yapılan badanayla kaybolması ‘Böyle restorasyon mu olur, yazıklar olsun!’ yorumlarına neden oldu.

NASRULLAH CAMİİ

Nasrullah Camisi, kapısının üzerinde yer alan Arapça kitâbeden anlaşıldığına göre, 912 (1506) yılında Kastamonu ve İstanbul'da müderrislik yapmış, Diyarbakır, Manisa ve Belgrad kadılıklarında bulunmuş Kadı Nasrullah tarafından yaptırılmıştır. II. Beyazıd döneminde Kadı Nasrullah tarafından köprü ve şadırvan içindeki su havuzları ile birlikte yaptırılan cami, Kastamonu'nun en büyük camisidir.

1746 yılında genişletilmesine kadar 6 kubbeli bir yapıya sahip olan cami, bu çalışmayla 9 kubbeli bir hale gelmiştir. Cami içindeki hatlar ve süslemeler ise yine Kastamonulu ünlü hattat Ahmet Şevket Efendi tarafından yazılmıştır. Milli Mücadele yıllarında, Anadolu'yu dolaşarak Kurtuluş Savaşı'na destek toplayan Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Nasrullah Camii'nde de vaaz vermiş ve halkı Milli Mücadele için cesaretlendirmiştir.