Tarihi çınar ağacı mezarların üzerine devrildi
Bursa'da akşam saatlerinde şehitliğe tarihi çınar ağacı devrildi.
Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Pınarbaşı Mezarlığı Şehitliği’nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda yüksek bir gürültüyle tarihi çınar ağacı devrildi.
Sesi duyan çevredeki vatandaşlar gelip baktıklarında durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olayın olduğu saatte şehitlikte kimsenin bulunmaması olası bir faciayı engellerken şehitlikte toplam 10’a yakın mezarda hasar olduğu tespit edildi. (İHA)