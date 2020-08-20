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Tarihi güzellikler usta ellerde sanat eserine dönüşüyor
Tarihi güzellikler usta ellerde sanat eserine dönüşüyor
Sinop’un Boyabat ilçesinde bir ahşap ustası tarihi eserlerden ilham alarak yaptığı hediyelik eşyalarla ilçenin tanıtımına katkı sağlıyor.
Yaşam 20 Ağustos 2020 - 09:46

Tecrübelerini Boyabat'ın tanıtımına adayan bir usta olarak kendini tanımlayan Muammer Şenel yaptığı ürünler ile ilçenin tarihi ve kültürel zenginliklerini maketlere yansıtıyor. Marangozluktan yetişerek bugünlere gelen Şenel'in, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'nın çabaları ile restore edilen Tarihi Çarşıdaki Kasaplar Çarşısında bir hediyelik eşya dükkanı bulunuyor.
Muammer Şenel dükkanında Boyabat Kalesi, tarihi evler ve Yaşayan Kültürel Miras Müzesi gibi eserleri işleyerek, oyarak ve maketini yaparak bir sanat eserine dönüştürüyor. Şehre gelen turistler de bu eserlere büyük ilgi gösteriyor. Alınan her maket gittiği yerlerde şehrin tanıtımı adına bir kültür elçisi görevini görüyor.(İHA)

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