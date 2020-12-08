Tarihi hastanenin duvarı için yol kaydırıldı

Edirne'de Osmanlı'dan miras kalan ve bugüne bir tek duvarı ulaşan Eski Askeri Hastane'nin korunması için önünden geçen yol kaydırıldı.

Yeniimaret Mahallesi’nde Osmanlı döneminde yapılan Eski Askeri Hastane’nin bugüne kadar gelen ön cephe duvarı ve hastane çeşmesinin kalıntıları, yıkılma riskine karşı, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından ‘koruma alanı’ ilan edildi.

Tarihi bina önünden Sarayakpınar köyüne giden asfalt yol, duvarın yıkılma riski gerekçesiyle ‘ripaj projesi ile’ (yol kaydırılması) yan tarafa kaydırıldı. Yeni yapılan yol, asfaltlanarak trafiğe açıldı. Yolun, duvarın önünden geçen bölümü ise kapatıldı.

Tarihi bina duvarının korunması için yapılan çalışmadan memnun olduğunu söyleyen Cengiz Yorulmaz, “Bu tarihi bina çok sağlam. Yıllarca askeri hastane olarak kullanıldı. Şimdi ayakta kalan duvarı için yeni yol yapıldı. Bu sayede tarihi yapının kalan kısmı ayakta kalacak olması sevindirici” dedi.

Yolu sürekli kullandığını söyleyen Ahmet Ayyöne ise, “Yolun çok az kısmı kaydırılmış trafikte risk teşkil etmiyor. Hastane bina duvarının da bu sayede yıkılma riskinin önüne geçilmesi çok güzel” diye konuştu. (DHA)