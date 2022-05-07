“Tarihi Irgandı Köprüsü zifiri karanlığa mahkum edildi”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Alinur Aktaş’ın sosyal medyadan yaptığı, ‘Karada, Havada, Denizde Canla Başla Çalıştık!’ paylaşımına atıfta bulunan İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, “O yüzden mi Tarihi Irgandı Köprüsü zifiri karanlığa mahkum edildi? ” diye sordu.

Halil ATAŞ

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İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, Tarihi Irgandı Köprüsü'nün sahipsiz bırakılarak zifiri karanlığa mahkum edilmesine tepki gösterdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Alinur Aktaş'ın sosyal medyadan yaptığı, ‘Karada, Havada, Denizde Canla Başla Çalıştık!' paylaşımına atıfta bulunan Türkoğlu, “O yüzden mi Tarihi Irgandı Köprüsü zifiri karanlığa mahkum edildi? O nedenle mi çileli esnafın feryadını hiç duymadınız? Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Alinur Aktaş, hem havada, hem karada, hem de denizde canla başla çalıştıklarını ballandıra ballandıra söylüyor ama aylardır karanlıkta kalan Tarihi Irgandı Köprüsü'ne bir türlü gelemiyor, esnafın yaşadığı kabusa da nedense bir türlü derman olamıyor” dedi.

“İNSANLARIN SESİNE KULAKLARINI TIKIYOR”

“Kendisine yapılan şikayetleri, ‘Köprü, büyükşehir olarak benim değil' diyerek kestirip atıyor, esnafın ve bölge insanının sesine de her nedense kulaklarını tıkıyor” diyen Türkoğlu, şunları söyledi:

“Demek ki sizin literatürünüzde canla başla çalışmak böyle oluyor, öyle mi sayın Aktaş? Duyduk ki, Vakıflar Bölge Müdürlüğü de, Osmangazi Belediyesi de aynen sizin gibi, ‘Köprü bizim değil, biz aydınlatmak zorunda degiliz' diyorlarmış. Yıldırım Belediyesi de zaten karışmıyor. DSİ desen, ‘Sadece Dere Yatağı benim, başka şeye karışmam' diyor, ee ne olacak şimdi? Az ötedeki Kütüphane'ye ‘sanki hırsızlar kitap çalacakmış gibi' gece gündüz güvenlik koyacaksınız, soyulup soğana çevrildikleri için yana yakıla güvenlik isteyen Irgandı sakinlerine ‘Mümkün değil, veremem' diyeceksiniz! Köprünün her iki başındaki ısıtma soğutma sisteminin motorları çalındı duydunuz mu? Köprünün yer altındaki kabloları tam tamına 3 defa sökülüp çalınarak köprü karanlıkta bırakıldı, haberiniz var mı?”

“SÖKÜLÜP GÖTÜRLDÜĞÜNÜ SAĞIR SULTAN DUYDU”

Türkoğlu, “Tarihi köprünün üstündeki ve altındaki dış aydınlatmaların tamamının, kablolarıyla birlikte sökülüp götürüldüğünü sağır sultan bile duydu, siz duymadınız! Derdini söyleyene, ‘Kendi başınızın çaresine bakın!’ demek de ne demek? Karada, havada, denizde canla başla çalışmanı anladık da, köprüde neden çalışmak istemiyorsunuz, onu pek anlamadık. Hadi hangi haklı gerekçeniz varsa, bir zahmet canla başla anlatın da vatandaş anlasın!” ifadelerini kullandı.