Tarihi İspanyol Merdivenleri’ne scooter fırlatan Amerikalı turiste ceza

Amerikalı bir turist, Roma'nın tarihi İspanyol Merdivenleri'ne scooter'ını fırlattıktan sonra yaklaşık 447 bin TL (26.000 Dolar) değerinde hasara neden oldu.

Sozcu.com.tr

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Cuma günü sabah saat 03:45 sıralarında meydana gelen olay, yoldan geçen biri tarafından çekildi ve görüntüler salı günü birkaç İtalyan haber sitesinde yayınlandıktan sonra viral hale geldi.

Görüntüler, İtalyan yetkililerin, 28 yaşında ABD’li bir turist olduğunu söylediği kimliği belirsiz kadının, kiralık scooter’ı “bariz bir hayal kırıklığıyla” İtalya’daki dünyaca ünlü İspanyol Merdivenleri’nden aşağı fırlattığını gösteriyor.

Daily Mail’de yer alan habere göre, polis, 28 yaşındaki kadını ve aynı zamanda kimliği belirsiz 29 yaşındaki erkek arkadaşını yakaladı.

İtalya polisi, kadının eylemleri sonucunda, 18. yüzyıldan kalma ünlü merdivenlerde meydana gelen hasarın onarımının en az 447 bin TL’ye (26.000 Dolar) mal olacağını belirtti.

Çift ise 7400 TL (430 Dolar) para cezasına çarptırıldı ve İspanyol Merdivenleri’nden ömür boyu men edildi.

Yetkililer, scooter’ın anıtın 16. ve 29. basamaklarını ve aynı zamanda katlı merdivenlerin diğer bölümlerini de kırdığını belirtti.

İspanyol Merdivenleri, İtalya’nın başkenti Roma’daki en çok korunan turistik yerlerden biri olarak hizmet veriyor ve polis, 2018’den beri insanların üzerinde oturmasını yasaklıyor.

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