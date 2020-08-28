Tarihi kilisenin duvarlarındaki çatlaklar korkutuyor

Erzurum’un Uzundere ilçesinde yer alan Çamlıyamaç Mahallesi’nde, Gürcü Kıralı Adernese’nin oğulları Bagrat ve Davit tarafından, 963-973 yılları arasında yaptırılan Öşvank Kilisesi, bölgenin en önemli tarihi eseri konumunda. Ne zaman yıkıldığı belli olmayan bir sütunun yerine konulan kütük ve demirle daha fazla zarar görmesi önlenen kilise, mimarisi, süslemeleri ve İncil’den alıntıların yanı sıra yapının inşa sürecine ilişkin ayrıntılı bilgilerin bulunduğu kitabeleriyle her yıl başta Gürcüler olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

DEFİNE AVCILARI YIPRATTI

Uzundere’de turizmi canlandırmak ve tarihi yapıyı korumak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından rölöve, restitüsyon projesi hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Vakıfları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan projede, çalışmalara 4 Mayıs 2019’de başlandı. 1 milyon 430 bin liraya mal olacak Öşvank Kilisesi’ni Güçlendirme ve Acil Mücadele Uygulama işinin 480 günde tamamlanması planlandı. 27 Ağustos 2019’da tamamlanması hedeflenen restorasyona henüz başlanmadı. Etrafı saclarla kapatılan, içerisine çelik iskele konulan tarihi yapıdaki bozulmalar devam ediyor. Görevli bekçinin emekli olması sebebiyle yerine görevlendirme olmadığı için definecilerin de zarar verdiği Öşvank Kilisesi’nin duvarlarındaki açılmalar hemen yanındaki cami ve çevresindeki evlerde yaşayanları tedirgin ediyor.