Tarihi köprüler turizme kazandırıldı

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, konak ve çeşmelerin yer aldığı, 3 bin yıllık geçmişe sahip olan ve İpek Yolu’nda kurulu tarihi ilçenin çeşitli bölgelerindeki 10 tescilli köprüde, proje çalışması başlatıldı.

KÖPRÜLERİN RESTORASYONU TAMAMLANDI



Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla “Osmanlı’nın parmak izi” olarak adlandırılan tarihi kentte, Karayolları Genel Müdürlüğü Sanat Yapıları Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan proje çalışmasıyla 4 tarihi köprünün restorasyonu tamamlanarak turizme kazandırıldı. “Korumanın başkenti”, “En iyi korunan kent”, “Açık hava müzesi” gibi unvanlarla da anılan, 18, 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında yapılan konakları ve kültürel zenginlikleriyle dikkati çeken Safranbolu’da, 6 köprünün daha restorasyonu yapılarak turizme kazandırılacak.(İHA)