Tarihi köprüye yazılanlar ‘pes’ dedirtti

2019 yılında 'Dünya Mirası' olarak kabul edilen Aspendos'taki tarihi köprü, duvar yazıları ve yakılan ateşlerle tahrip edildi.

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Roma döneminde inşa edilen köprü, Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi’nde bulunuyor. Depremler nedeniyle yıpranmasının ardından 13. yüzyılda Selçuklular tarafından tekrar inşa edilen köprünün bugünkü hali ise görenleri üzüyor.

Araç trafiğine kapalı 225 metre uzunluğundaki köprünün her tarafına boyalarla yazılan yazılar ve yakılan ateşlerin bıraktığı siyah görüntü görsel kirliliğe neden olurken, ziyaretçilerin de tepkisini çekiyor.

“TARİHİNE SAHİP ÇIKMAYAN GELECEĞİNİ GÖREMEZ”

Tarihi eser restorasyonu işleriyle uğraşan Ali Elci, “Bu tür tarihi yerleri ziyaretlere gittiğimde maalesef acı manzaralarla karşılaşıyorum. Tarihi eserlerimizi restore ederken aslına uygun restore edemiyoruz ve koruyamıyoruz da. Artı millet olarak da yıpratıyoruz. Görmüş olduğumuz yazılar, ateş yakmalar, taşların siyahlaşması gibi… Biraz duyarsız bir milletiz. Onun için tarihine sahip çıkmayan geleceğini göremez. O yüzden tarihi yerlerimizi korumaya gayret gösterelim” diye konuştu.

“YAZILARI GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLÜYORUZ”

Ankara’dan tatil için gelen Alperen Tektemur da yazıları görünce üzüldüğünü belirterek, “Tarihimizin, kültürümüzün kıymetini bir şekilde bilmek istiyoruz. Burası da Selçuklu Köprüsü diye geldik. Selçuklular zamanında yapılmış bir köprü. Üzerinde bu şekilde yazılar gördüğümüzde gerçekten çok üzülüyoruz. Yazan insan kendisinin nasıl bir insan olduğunu belli etmiş. Gerçekten çok üzücü bir durum. Karadeniz’e Doğu Anadolu’ya gidiyoruz her yerde aynı manzara. Eğer bu eserleri koruyamazsak, ülkemizi, tarihimizi, kültürümüzü kaybederiz” dedi. (İHA)

