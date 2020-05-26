Tarihi lahitin üzerindeki heykellerin sırrı çözüldü

Bursa'da 2015 yılında toprak altından çıkartılan 2. Yüzyıl antik Roma dönemine ait mermer lahitin üzerindeki kabartma heykellerin sırrı çözüldü. Sanat tarihçisi uzmanlar, tarihi lahitin dört bir yanındaki işlemeli heykellerin, Truva Savaşı, Truva sahnesinde oturan Briseis, Yunan Aka Kralı Agamemnon ve yine mitolojisiye göre Peleus ile su tanrıçası Thetis'in oğlu çeyrek tanrı olan savaşçı Aşil'e ait olduğunu ortaya çıkardı.

Bursa’nın İznik ilçesinde 2015 yılında Hisardere Köyü yolu üzerinde bir zeytin tarlasında 2. Yüzyıl Roma İmparatorluğu dönemine ait mermer lahit çıkartılmıştı. İznik Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen lahitin dört bir yanında özenle işlenmiş heykelleri araştıran sanat tarihçisi uzmanlar, önemli tarihi bilgiye ulaştılar.

ÖNEMLİ BULGULARA RASTLANDI

Tarihi Lahiti inceleyen uzmanlar heykellerin Truva savaşı, Yunan Aka Kralı Agamemnon, çeyrek tanrı kabul edilen Aşil’e ait olduğunu tespit etti. Lahitin diğer yüzünde ise ilkbahar, yaz ve sonbaharı temsil eden heykeller bulunuyor.

KRAL AGAMEMNON KİMDİR?

Yunan mitolojisinde Miken Kralı olarak geçen Agamemnon, Atreus ile Aerope'nin oğlu ve Sparta Kralı olan Menelaos'un da kardeşidir. Truva Savaşı'nda ordunun başına geçerek askerleri yöneten de Agamemnon olmuştur. Agamemnon, kralların kralı olarak da geçer.

AŞİL KİMDİR?

Aşil, annesi ölümlü babası tanrı olan yarı tanrı bir baba olan Peleus ile su tanrıçası olan Thetis’in oğlu olan çeyrek tanrıdır. Dünyanın en büyük savaşçısı kabul edilir. Yunan mitolojisinin en önemli kahramanlarından biridir.

BRİSEİS KİMDİR?

Yunan mitolojisine göre Troia’da Lyrnessos şehrinde soylu bir kadın. Aka orduları Troya’ya gitmeden önce bölgedeki önemli kentleri yağmaladılar. Akhilleus, Lyrnessos’u yağmalayarak Briseisi köle olarak aldı, ama sonra Agamemnon’a vermek zorunda kaldı.

TRUVA SAVAŞI

Yunan mitolojisinde, M.Ö 1184’te Truvalı Paris’in Sparta Kralı Menelaus (Menelaos)’un karısı Helen’i kaçırması sonucunda Yunanların (Akaların) Anadolu’daki Truva kentine saldırmasını konu alan savaştır. Savaş, Yunan mitolojisi ve edebiyatında çok önemli bir yere sahip.