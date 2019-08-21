Tarihi lezzet için kendini adadı: Şahmuratlı üzümü yeniden canlanıyor

Tarihi lezzet için kendini adadı: Şahmuratlı üzümü yeniden canlanıyor

Yaklaşık 30 yıl önce çeşitli sebepler yüzünden ekiminin bırakılmasıyla tarihe karışan Yozgat'ın Şahmuratlı ilçesine has 13 üzüm çeşidi idealist bir çiftçinin çabalarıyla yeniden günyüzüne çıkıyor. Nizamettin Başer isimli çiftçi yıllar önce bozulan bağlardan aldığı numunelerle, tarih kitaplarına bile giren Şahmuratlı üzümlerini yeniden canlandırmayı başardı. Başer'in amacı köyünü yeniden eski günlerine döndürebilmek.

İklimi ve toprak yapısı ile Türkiye’de üzüm üretimine elverişli bölgelerin başında gelen Yozgat’ın Sorgun İlçesine bağlı Şahmuratlı Köyü’ndeki üzüm bağları; yaklaşık 30 yıl önce, çiftçilerin başka ürünlere yönelmesi ve buna bağlı bağların bakımsız kalması yüzünden tarihe karıştı.

Şahmuratlı’da yaşayan Nizamettin Başer (55) isimli çiftçi ise sofralık, kurutmalık ve şaraplık olarak yetiştirilen; Cafer, Çiğitsiz, Köye Doyuran, Köle Doyuran, Hevenk, Kuş, Kara Bulut, Erik, Mis, Parmak, Bulut, Gül ve Kirpi cinsi birbirinden lezzetli üzümleri yeniden canlandırmak için kolları sıvadı.

13 ÜZÜM GENETİĞİNİ TESPİT ETTİ

Dedesine ait asırlık üzüm bağlarında 2 yıl önce titiz bir çalışma başlatan Başer, bağ köklerinden 13 üzüm genetiğini de tespit etmeyi başardı. 2 yıllık ‘besleme’ döneminin ardından bağ çubuklarını 20 dönümlük alana eken Nizamettin Başer önümüzdeki yıl hasat yapmayı amaçlıyor.

“KÖYLÜ BUĞDAYA ARPAYA YÖNELDİ”

Köylülerin Şahmuratlı üzümlerini 25-30 yıl önce bağları vuran zirai bir hastalık yüzünden yetiştirmeyi bıraktığını anlatan Başer “Köylü buğdaya, arpaya yöneldi. Bağlar bakılmadıkça da zamanla bozuldu. Ben de 2 yıl önce dedemden kalma bağdan, çubukları köklendirdim. Neslini kaybetmemeleri için tekrar diktim. Seneye ilk mahsulü almayı amaçlıyorum” dedi.

“AMACIM TARİHİ CANLANDIRMAK”

Tarihi üzüm bağlarını tamamen kendi imkanları ile hayata döndürmeye çalıştığını belirten Başer “Amacım bu lezzetin tarih safyalarında kaybolup, gitmemesi. İnanıyorum ki benden sonra köylülerim de arkamdan gelecektir. El birliği ile tarihi canlandırarak Şahmuratlı’yı yeniden üzümcülüğün önemli noktalarından birisi haline getireceğiz” diye konuştu.